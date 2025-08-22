Florentino Pérez pide 35 millones, pero nadie paga ni 15 porque saben que Xabi Alonso lo quiere echar

El Real Madrid sigue trabajando en el mercado de fichajes veraniego para intentar dar salida a jugadores con los que no cuenta Xabi Alonso de cara a esta temporada. Por muy sorprendente que sea, el tolosarra habría descartado a un futbolista que irrumpió el curso pasado en el conjunto blanco, siendo uno de los mejores en defensa y ayudando al equipo en una situación complicada.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los centrales del equipo que, el año pasado, fue fundamental en la retaguardia. Sin embargo, su situación ha cambiado con la llegada del nuevo entrenador y ha pasado a ser el último en la rotación, lo que ha provocado que haya sido puesto en el mercado. Florentino Pérez aceptaría unos 35 millones de euros para dejarle salir, un precio que no llegará nadie.

Florentino Pérez aceptaría 35 millones por Raúl Asencio

Teniendo en cuenta que todos los equipos saben que Alonso lo quiere echar, nadie está dispuesto a poner ni 15 millones encima de la mesa para intentar hacerse con los servicios del canterano. Aunque algunos conjuntos se han acercado a su entorno para tratar la posibilidad de un cambio de aires, se han echado para atrás después de conocer las exigencias del Madrid para su venta.

Aun así, y de momento, el canario no se plantea dejar el Madrid y confía en recuperar la confianza del técnico, volviendo a ganarse un puesto importante en el equipo, como tuvo la temporada pasada, donde acabó siendo un titular imprescindible en la defensa de Carlo Ancelotti. También, porque había muchas bajas en la retaguardia, pero su nivel fue bastante aceptable en el campo.

El defensa no cuenta para Xabi Alonso

Sin embargo, los errores que ha cometido este nuevo curso, especialmente en el Mundial de Clubes, y sus asuntos extradeportivos, han provocado que su rendimiento haya caído en picado y sea otra persona, por lo que Alonso le ha puesto la cruz y lo ha colocado en la lista de transferibles, pero no está del todo claro que Asencio acabe saliendo en las últimas semanas de mercado.