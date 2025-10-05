Fede Valverde pide al vestuario que no hable de sus problemas con Xabi Alonso

Federico Valverde, acostumbrado a ser uno de los pilares del Real Madrid en los últimos años, atraviesa una etapa delicada. Su rol dentro del equipo ha cambiado, su rendimiento ha sido objeto de cuestionamientos y su relación con Xabi Alonso ha quedado bajo sospecha. Ante los rumores y el debate mediático, el futbolista uruguayo ha emitido una señal clara al vestuario: que no se hable de su conflicto con el entrenador.

La petición surge del convencimiento de Valverde de que la exposición pública solo puede dañar la unidad del grupo. Según informan medios especializados, el centrocampista pidió discreción a sus compañeros, solicitando que cualquier preocupación o malestar se maneje dentro del campo técnico y no en pasillos ni tertulias. La intención es mantener la cohesión y evitar que rumores externos se conviertan en grietas internas.

Incomodidad, críticas y la búsqueda de una respuesta

El escenario que rodea a Valverde no es nuevo. En los últimos partidos ha sido suplente, y su papel como comodín —incluso en posiciones que no le son naturales, como el lateral derecho— ha generado desencanto en algunos sectores del madridismo. Él mismo lo reconoció: no nació para jugar por la banda, aunque aseguró que siempre ha estado dispuesto a colaborar donde haga falta.

Esa oferta de compromiso, sin embargo, no ha sido suficiente para apagar las dudas. En Defensa Central se menciona que el tema de Valverde ha sido colocado bajo una norma tácita: “prohibido tocarlo”. Esa norma implica que en el vestuario se ha pedido prudencia al hablar de su situación, una manera de proteger al jugador y al ambiente del equipo.

Temor por las consecuencias que pueda generar Valverde

El presidente, el cuerpo técnico y algunos pesos pesados del grupo saben que Valverde sigue siendo un referente. Pero también entienden que, si las tensiones internas estallan, pueden afectar el rendimiento colectivo. Es por eso que se le da espacio para recomponerse, mientras él intenta recuperar la normalidad dentro del equipo.

Valverde también ha negado versiones que lo acusaban de negativa a jugar en posiciones impuestas. En un comunicado reciente, subrayó que nunca se negó a actuar donde el entrenador lo necesitase y que siempre ha defendido la camiseta con esfuerzo incluso lesionado.