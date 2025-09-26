Fede Valverde pide unidad al vestuario, 2 jugadores del Real Madrid están sufriendo, les han llegado críticas

Fede Valverde es uno de los jugadores más imprescindibles en el Real Madrid y uno de los capitanes del equipo. Por eso, el centrocampista ha querido tener una charla con sus compañeros, donde ha pedido unidad en el vestuario, ya que ha visto como dos futbolistas del conjunto blanco están sufriendo por las críticas que les ha llegado, ya sea por su rendimiento o por su actitud.

Se trata de Raúl Asencio y Dani Ceballos, dos jugadores que tenían pie y medio fuera del Madrid el pasado verano, en el mercado de fichajes, pero que finalmente se acabaron quedando. Aun así, ambos han recibido muchas críticas y no lo han pasado nada bien en este inicio de temporada, especialmente el defensa, ya que ha sido tremendamente señalado, tanto fuera como dentro del club.

Valverde ha pedido unidad al vestuario señalando a Asencio y Ceballos

El canterano no tuvo un buen Mundial de Clubes, ya que sus constantes errores lo pusieron en el punto de mira y, desde entonces, ya no está tan bien visto como de antaño, especialmente la temporada pasada, cuando fue uno de los líderes de la zaga. Ahora, sus acciones se miran con lupa, especialmente por parte de Xabi Alonso, ya que el tolosarra no acaba de confiar en él.

Respecto a Ceballos, la situación es diferente. El andaluz estuvo a punto de abandonar el Madrid, ya que el club blanco tenía un acuerdo con el Olympique de Marsella para su cesión, pero finalmente el jugador rechazó la oportunidad de salir cuando ya estaba todo hecho. Esto enfadó a algunos dirigentes blancos e incluso al vestuario, ya que estuvo todo el verano intentando marcharse.

El centrocampista uruguayo no quiere disputas entre compañeros

Aun así, Valverde ha pedido a todos sus compañeros que se mantengan unidos para alcanzar los objetivos de esta temporada, que no son más ni menos que ganar todos los títulos posibles, al menos los tres más importantes, algo que el curso pasado no se pudo conseguir por la lucha de egos que había en el vestuario entre diferentes jugadores.