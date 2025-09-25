Fede Valverde señala el problema, el Real Madrid puede mejorar, hay un agujero negro

Fede Valverde es uno de los jugadores más imprescindibles en el Real Madrid. El uruguayo, que también es uno de los capitanes del equipo, habría señalado recientemente el problema que está teniendo el conjunto blanco en una charla en el vestuario, asegurando que aún se puede mejorar, aumentando mucho más el nivel en el terreno de juego, ya que hay un agujero negro importante.

El centrocampista ha hecho hincapié en la presión y en la salida del balón del rival, unos aspectos que Valverde ha querido volver a insistir, como ya hizo Xabi Alonso en su primer día en el banquillo del Madrid. El uruguayo cree que se necesita más intensidad en el campo a la hora de presionar para poder recuperar pelotas arriba y ser más peligrosos de cara al ataque.

De hecho, Valverde ha insistido en la necesidad de estar muy activos en la presión y, así, evitar sufrir en defensa, otro de los problemas que ha tenido el Madrid en los últimos años, a pesar de que durante este inicio de curso ha quedado demostrado una mejora importante debido a los fichajes que ha realizado la dirección deportiva este verano en ese aspecto, aumentando el nivel.

Aun así, el uruguayo cree que el equipo, y especialmente los jugadores de ataque, deben sacrificarse más a la hora de presionar, ya que los centrocampistas no pueden hacer todo el trabajo sucio en ese sentido. El centrocampista señaló específicamente a Vinicius como un jugador que tendría que trabajar más en ese aspecto, como también hizo Alonso a su llegada al Madrid.

Por lo tanto, está por ver si las palabras de Valverde tendrán efecto y el conjunto blanco empezará a presionar más arriba, algo que podría aumentar el nivel del equipo. El uruguayo es uno de los futbolistas que más presiona del Madrid, pero también ha pedido a sus compañeros que se sacrifiquen de igual manera sobre el césped para ir todos a una.