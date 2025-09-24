Xabi Alonso le dio la titularidad a Vinicius ante el Levante porque podría ser suplente contra el Atlético

El Real Madrid consiguió una gran victoria en su visita al campo del Levante, goleando por 1-4 en un partido donde podrían haber marcado más goles. Aun así, Xabi Alonso salió satisfecho por el rendimiento de su equipo en un encuentro donde Vinicius brilló, especialmente con un golazo, pero la situación podría volver a cambiar para él en el próximo partido: el derbi madrileño.

De momento, el tolosarra sigue pensando cuál será la alineación contra el Atlético de Madrid el próximo sábado, pero se estaría planteando la posibilidad de que el brasileño volviera a ser suplente en un encuentro importante como es el del eterno rival. Vinicius fue titular ante el Levante y jugó los 90 minutos por primera vez esta temporada para, luego, poder dejarlo en el banquillo si fuera el caso.

Xabi Alonso podría dejar en el banquillo a Vinicius contra el Atlético de Madrid

La relación entre ambos sigue siendo mala, ya que Vinicius no entiende los motivos por los cuales Alonso lo está dejando en el banquillo en este inicio de curso y se muestran distantes. De hecho, en el penúltimo partido de Liga ante el Espanyol, el carioca ya explotó cuando el entrenador lo sustituyó en la segunda parte, teniendo en cuenta que no quería salir del terreno de juego.

Por eso, y a pesar de que el brasileño volvió a su mejor nivel ante el Levante, con golazo y asistencia, la realidad es que el vasco podría volver a castigar a Vinicius y lo haría en un enfrentamiento muy importante, como es el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid, dejando claro que no se dejará achantar por las quejas y la actitud tóxica que ha ido teniendo el jugador en los últimos meses.

El vestuario está harto de la actitud del extremo brasileño

El rifirrafe entre Alonso y Vinicius es constante y los reproches entre ambos también, lo que provoca que en el vestuario haya un mal ambiente. Por eso, algunos jugadores le habrían pedido al extremo que cambiara su comportamiento para evitar malos rollos en la plantilla, ya que están hartos de él.