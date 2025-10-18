Fede Valverde, sincero, tiene muy difícil cambiar la mala opinión de Xabi Alonso, la salida es la mejor opción

Fede Valverde ya no es el futbolista que jugaba casi todos los minutos y parecía intocable en el Real Madrid. Según una información publicada por El Nacional, el uruguayo ha llegado a aconsejar, como “amigo”, a otros compañeros que salgan del club si su relación con Xabi Alonso no mejora: “con Xabi Alonso no tiene nada que hacer”, se titula el artículo.

Desde el entorno blanco se percibe que Valverde siente que ha perdido peso en el esquema de Alonso. No se trata solo de minutos, sino de protagonismo, confianza y claridad en su rol. El jugador, que hasta hace poco era imbatible en la medular, ahora se encuentra cuestionado. Las estadísticas respaldan ese cambio: participaciones ofensivas más escasas, conducción y llegada a zona de remate que bajan, y una sensación general de que no encaja plenamente en el nuevo sistema.

La distancia crece y el mensaje es claro

Alonso, por su parte, ha intentado disipar rumores hasta cierto punto. En rueda de prensa afirmaba que “ningún jugador ha dicho que no quiera jugar en una posición” y que todos tienen buena predisposición. Pero la versión de Valverde pasa por algo distinto: la convicción de que su ciclo en el club puede haber entrado en una fase final.

El mensaje interno es doble: por un lado, que mientras tenga la mejor versión puede contar con minutos; por otro, que no tiene asegurado nada si no responde. Esta dualidad —apoyo condicionado— es lo que genera el malestar. Valverde ya ha hecho pública su frustración y ha defendido su entrega al club: “he dado todo y más”, decía en redes tras quedar fuera de un partido.

¿Seguirá o buscará la salida?

La situación es delicada. Valverde sabe que su contrato y su arraigo en el club podrían facilitarle seguir en el equipo, pero también es consciente de la dinámica: “si no estás al nivel, el club puede valorar una salida”. Esa reflexión suya sobre aconsejar a otros esconde su propio sentir: que, si no vuelve a ser titular indiscutible, quizá lo mejor sea replantear su futuro lejos del Bernabéu.

Para Alonso, el uruguayo sigue siendo una opción válida, pero ya no ocupa un lugar automático en el once. Si Valverde quiere recuperar su estatus, debe cambiar su rendimiento, actitud y adaptarse sin resistencia. Si no lo hace, el consejo que dio a sus compañeros podría acabar siendo su propio camino. El Real Madrid ya ha plantado la semilla: o vuelves al protagonismo o quizá la mejor opción sea marcharse antes de que te quede solo la despedida.