Fede Valverde le ha pedido que se quede, y no es el único, pero desconfía de Xabi Alonso

Fede Valverde es uno de los jugadores más importantes dentro del vestuario del Real Madrid, siendo uno de los capitanes y uno de los pesos pesados. Por eso, el uruguayo le habría pedido a un futbolista que se quede en el conjunto blanco, y aunque no ha sido el único que lo ha hecho, tiene muchas dudas porque desconfía de Xabi Alonso y de sus minutos esta temporada.

Se trata de Andriy Lunin, el teórico portero suplente del Madrid. El ucraniano lleva muchos años viviendo en la sombra de Thibaut Courtois, como es normal, ya que el belga es uno de los mejores guardametas del mundo, pero cree que necesita dar un paso más en su carrera y quiere ser titular en un equipo importante, por lo que no descarta marcharse del Santiago Bernabéu más pronto que tarde.

Valverde le ha pedido a Lunin que se quede en el Madrid

En un principio, Xabi Alonso tiene previsto hacer rotaciones en la portería y no se descarta que Courtois pase por el banquillo en algunos partidos para cuidar su físico, algo que permitiría a Lunin tener algunos minutos. Sin embargo, esta posibilidad no acaba de convencer al ucraniano, ya que cree que, al final, el belga será titular en todos los encuentros y él solo podrá jugar en algunos de Copa del Rey.

Por eso, sus representantes llevan tiempo moviéndose en el mercado y una de las opciones que se le ha abierto al portero en los últimos días ha sido la del Fenerbahce de José Mourinho. El portugués ha puesto sus ojos en el guardameta del Madrid con la intención de clasificarse para la UEFA Champions League, aunque los turcos solo estarían dispuestos a ofrecer una cesión con opción de compra.

El ucraniano podría marcharse al Fenerbahce con Mourinho

Lunin vería bien la posibilidad de marcharse a Turquía siempre y cuando el equipo se clasifique para la máxima competición continental a través de las rondas previas. Además, se convertiría en el portero titular, algo que lleva deseando muchas temporadas, por lo que la operación se podría cerrar en los últimos días del mercado de fichajes veraniego si se llega a un acuerdo entre todas las partes.