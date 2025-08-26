Fede Valverde y Courtois señalan al mismo jugador, el Real Madrid, por momentos, juega con diez

Fede Valverde y Thibaut Courtois son considerados dos de los jugadores más importantes del Real Madrid y, por ende, dos pesos pesados dentro del vestuario. Por eso, tanto el uruguayo como el belga habrían coincidido en señalar al mismo futbolista de la plantilla que, por su bajo nivel, provoca que el equipo, a veces, parezca que juega con 10 hombres en el terreno de juego.

Se trata de Antonio Rüdiger, uno de los centrales del conjunto blanco. A pesar de que el alemán ha sido uno de los líderes en defensa de los últimos años, el rendimiento del internacional ha bajado de manera considerable, especialmente en los últimos partidos, incluso del Mundial de Clubes, lo que ha provocado algunas críticas de sus compañeros hacia Xabi Alonso y el cuerpo técnico.

Valverde y Courtois han puesto el punto de mira en el bajo nivel de Rüdiger

Aun así, el tolosarra le dio la oportunidad de que saliera de inicio después de superar las lesiones que había sufrido a final de temporada y también la suspensión que tuvo en la primera jornada de Liga. Ahí, fue Éder Militão quien acompañó a Dean Huijsen en la retaguardia, pero en el segundo encuentro de la competición doméstica, el técnico dio entrada desde el inicio a Rüdiger.

El alemán podría ser el escogido por parte del entrenador para acompañar al internacional español, quien es el único fijo en la pareja de centrales. A partir de ahí, entre Rüdiger y Militão podrían jugarse el otro puesto, especialmente en los partidos más importantes de la temporada, teniendo en cuenta que David Alaba y Raúl Asencio están un escalón por debajo en la rotación.

Algunos jugadores han pedido a Alonso la suplencia del defensa alemán

Sin embargo, algunos jugadores, como Valverde y Courtois, le habrían pedido a Alonso que lo mejor para el equipo sería que Rüdiger no jugara como titular, ya que ha perdido la frescura y la intensidad que lo caracterizaron durante los últimos años en la defensa del Madrid, y prefieren ver al central brasileño desde el inicio. De hecho, con el alemán, hay veces que tienen que taparle sus errores.