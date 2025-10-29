Trent Alexander-Arnold tiene mala fama en el vestuario del Real Madrid

Trent Alexander-Arnold fue uno de los fichajes más ilusionantes del Real Madrid el pasado verano. El inglés aterrizaba en el Santiago Bernabéu para convertirse en el líder de la banda derecha para el futuro, pero de momento, sus primeros meses en el conjunto blanco no han sido muy buenos. Un bajo nivel y sus lesiones han impedido ver la mejor versión del lateral en el equipo.

Además, el hecho de que Dani Carvajal, una vez recuperado de su grave lesión que sufrió en la rodilla la temporada pasada, le arrebatara la titularidad, teniendo en cuenta que su rendimiento era mucho mejor, no fue del gusto de Alexander-Arnold, ya que no aceptaba ser suplente. De hecho, en las negociaciones para su incorporación, le prometieron que sería titular fijo.

Trent Alexander-Arnold no aceptaba ser suplente en el Madrid

Ahora, con la nueva lesión del madrileño, se han apaciguado un poco las aguas. Una vez también se ha recuperado, el inglés será titular y podrá estar un par de meses, que será mínimo la baja que sufrirá el capitán, siendo el líder absoluto del lateral derecho, que era la intención del futbolista desde su llegada al Madrid el pasado verano. A partir de ahí, está por ver qué decisiones se toman.

Esto también comportará que Fede Valverde ya no tenga que jugar de lateral, aunque cuando Alexander-Arnold necesite algún descanso, lo más probable es que el uruguayo sea el escogido por parte de Xabi Alonso. Al menos, el centrocampista tendrá un apoyo en la banda y no tendrá que ser siempre titular en esa zona, una demarcación que ha dicho por activa y por pasiva que no le gusta.

El inglés recuperará la titularidad con la nueva lesión de Dani Carvajal

Aun así, dentro del vestuario no ha acabado de gustar la actitud que ha mostrado Alexander-Arnold en los últimos meses y el lío que ha habido entre él y Carvajal por la titularidad ha preocupado un poco, tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico. Ahora, la situación se ha rebajado un poco, pero podría volver una vez el madrileño se recupere definitivamente de su nueva lesión.