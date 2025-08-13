Vinicius es un problema en el vestuario del Real Madrid

La situación de Vinicius en el Real Madrid sigue siendo muy complicada. Las negociaciones para su renovación están totalmente estancadas y, además, su rendimiento en el terreno de juego últimamente está dejando mucho que desear. Por eso, en el club ya empiezan a calificar al brasileño como un verdadero problema de presente y de futuro por todo lo que está pasando.

En el primer y último partido de pretemporada del conjunto blanco, el extremo tuvo unos números paupérrimos ante un equipo muy plácido, y a pesar de ello, no hizo prácticamente nada en poco más de la hora que estuvo sobre el campo. Ni un solo tiro a puerta o un regate, algo muy deprimente para el tipo de jugador que es Vinicius, es decir, una estrella mundial capaz de ganarlo todo.

Vinicius ya es un dolor de cabeza en el Madrid

De hecho, desde hace un tiempo que el rendimiento que ha ido dejando el atacante sobre el césped ha dejado mucho que desear. Su nivel ha ido en picado a lo largo de los últimos meses del curso pasado y su inicio de temporada, como en el Mundial de Clubes o en este único enfrentamiento de pretemporada del Madrid, no ha convencido nada a los aficionados madridistas.

👉 Los datos de Vinicius JR ante el Tirol: pic.twitter.com/zswTzABAQe — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 12, 2025



Otros compañeros suyos como Kylian Mbappé sí que han demostrado su gran nivel en el terreno de juego, pero Vinicius ha sido todo lo contrario. Por eso, se ha abierto un debate sobre si el brasileño podrá recuperar ese rendimiento por el cual estuvo a punto de ganar el Balón de Oro, un premio que coincide, precisamente, con su bajada de nivel al no poder ganarlo el año pasado.

Xabi Alonso le ha pedido más al brasileño

Vinicius no ha dejado buenas sensaciones en sus primeros días con Xabi Alonso y, además, el técnico tolosarra ya le ha tenido que echar alguna bronca por la falta de presión del extremo, un hecho fundamental dentro de los esquemas del nuevo entrenador del Madrid. Por otra parte, que la ampliación de su contrato no avance también está complicando mucho las cosas entre el club y el futbolista.