Fede Valverde, y no es el único, está harto de las salidas de tono de Vinícius Júnior

El vestuario del Real Madrid atraviesa un momento delicado con un nombre propio en el centro de la polémica: Vinícius Júnior. El extremo brasileño, llamado a ser uno de los líderes del equipo, está viendo cómo cada vez más compañeros se distancian de él, molestos tanto por su comportamiento dentro del campo como por la falta de compromiso fuera. Entre ellos destaca Fede Valverde, uno de los capitanes en la sombra, que ya no oculta su hartazgo.

El uruguayo, siempre prudente y respetuoso, no suele entrar en conflictos públicos, pero en privado ha dejado claro que no soporta las continuas salidas de tono de Vinícius. Gestos desafiantes, discusiones innecesarias con rivales y árbitros, y una actitud que rompe la dinámica del grupo están pasando factura. Lo que antes era tolerado como parte del carácter del brasileño, hoy es percibido como una distracción peligrosa.

Un vestuario dividido y con malestar creciente

Valverde no es el único que ha perdido la paciencia. Dentro del vestuario son varias las voces críticas hacia Vinícius, que consideran que su protagonismo está por encima de su rendimiento real. El brasileño no atraviesa su mejor momento futbolístico y, sin embargo, sigue acaparando un lugar intocable en el once inicial. Este contraste genera incomodidad entre aquellos que sienten que el esfuerzo no tiene la misma recompensa para todos.

El malestar aumenta porque, además de su bajo rendimiento, Vinícius sigue repitiendo comportamientos que exponen al equipo: protestas exageradas, broncas con rivales y una falta de implicación en tareas defensivas. Muchos de sus compañeros entienden que el Real Madrid, por momentos, juega con un hombre menos cuando el extremo no aporta en la recuperación.

Xabi Alonso, en medio del problema

Para Xabi Alonso, la gestión de Vinícius se ha convertido en uno de los mayores desafíos desde que asumió el banquillo blanco. El técnico trata de reconducir al brasileño, pero es consciente de que el vestuario ya no lo respalda como antes. La fractura es evidente y, si no hay un cambio de actitud inmediato, podría derivar en un problema mayor.

El mensaje de Valverde y otros referentes es claro: o Vinícius se centra en el fútbol y recupera su mejor versión, o el vestuario se cansará definitivamente. La paciencia se agota y el futuro del brasileño en el Real Madrid podría depender de cómo gestione esta encrucijada.