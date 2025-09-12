La mala relación fuera del Real Madrid pasa factura, Fede Valverde ha intentado arreglarlo, pero sin éxito

Fede Valverde es uno de los capitanes del Real Madrid y, por ende, uno de los pesos pesados del vestuario. Por eso, el uruguayo habría intentado poner paz entre dos jugadores del conjunto blanco que no se llevan nada bien, ya que la relación fuera del club está pasando factura. Sin embargo, los intentos del uruguayo para arreglarlo no han tenido éxito alguno y siguen sin relacionarse.

Se trata de Vinicius y Kylian Mbappé, dos de los futbolistas más importantes del Madrid y las estrellas máximas que hay en el equipo. Desde la llegada del francés al Santiago Bernabéu, el brasileño no ha tenido ningún tipo de trato con él, ya que no estaba de acuerdo con su fichaje y, ahora, sabe que le ha quitado el rol de primera espada en el campo y también en el aspecto económico.

Valverde ha intentado arreglar la relación entre Vinicius y Mbappé

El Madrid, a través de varios jugadores clave, ha intentado que se llevaran bien desde el primer día, ya que su buena relación podría comportar muchos éxitos para el equipo en el terreno de juego, pero ha sido todo lo contrario. El vestuario vivió una lucha de egos constante desde el primer día y los reproches entre ambos, especialmente a la hora de combinar o en defensa, han sido grandes.

Aun así, en esta segunda temporada de Mbappé, la situación ha cambiado y el francés habría pasado por delante de Vinicius, tanto en el vestuario como en el club, colocándolo como el futbolista más importante en el campo y ganándose la prioridad de Xabi Alonso desde el banquillo, algo que no ha gustado nada al brasileño, ya que se siente en desventaja respecto a su compañero de ataque.

El brasileño sería el sacrificado por delante del francés

Por lo tanto, la situación no parece que se vaya a arreglar muy pronto y el tolosarra tendrá que lidiar con esta enemistad que hay entre dos de las estrellas del equipo más importantes. Sin embargo, si esta tensión no mejorara y el Madrid tuviera que tomar decisiones drásticas, Vinicius sería en gran parte el sacrificado, ya que Mbappé se ha convertido en el número uno en todos los sentidos en la entidad madrileña.