Fede Valverde, y no es el único, piensa que hay tres o cuatro posiciones que están lastrando al Real Madrid

Fede Valverde es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y uno de los capitanes de la plantilla. El uruguayo es una pieza fundamental en el centro del campo y el conjunto blanco es otro equipo sin él y, por eso, después de la victoria sufrida en la UEFA Champions League contra el Olympique de Marsella en el debut en la máxima competición continental, fue claro con los problemas del Madrid.

El centrocampista señaló de forma contundente las posiciones que están lastrando al conjunto blanco, y no son otras que la defensa. Valverde piensa que en ataque están perfectamente, ya que crean muchas oportunidades y se lo confían todo a Kylian Mbappé, pero que en defensa el nivel es muy bajo y cree que se necesita mejorar urgentemente para evitar recibir goles como en el último encuentro.

Fede Valverde ha señalado el problema que tiene el Madrid en el campo

El uruguayo no es el único que piensa esto y, de hecho, varios sectores del vestuario, especialmente los jugadores que van desde el centro del campo hasta la delantera lo piensan. La fragilidad que hay a día de hoy en defensa es bastante elevada, un aspecto que ya se lo han hecho saber a Xabi Alonso y con el que coincide el tolosarra, pero cree que se puede mejorar con el paso del tiempo.

Aun así, la retaguardia siempre ha sido un problema importante en los últimos años en el Madrid, ya sea por el pésimo rendimiento de algunos futbolistas o por los problemas de lesiones que ha habido, como en la temporada pasada. Por eso, el técnico pidió más refuerzos a la dirección deportiva, especialmente un central más, pero no acabó llegando ante la negativa de invertir más dinero en el mercado.

La defensa está en el punto de mira de algunos jugadores

Por lo tanto, este aspecto defensivo es uno de los que tendrá que trabajar más Alonso de cara a los próximos meses con el objetivo de ser un equipo más consolidado defensivamente, algo que no va a cambiar de la noche a la mañana, teniendo en cuenta que la plantilla aún se está adaptando al nuevo estilo de juego que ha querido implementar el entrenador vasco desde su llegada al banquillo.