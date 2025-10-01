Jugadores del Real Madrid se quejan a Xabi Alonso del individualismo de Vinicius, no juega para el equipo

Vinicius es uno de los mejores jugadores del mundo y así lo ha demostrado en los últimos años en el Real Madrid. Aun así, el brasileño también es objeto de queja por parte de varios futbolistas del conjunto blanco por su individualismo constante en el terreno de juego, algo que no gusta nada a sus compañeros. De hecho, estas quejas se las habrían hecho llegar a Xabi Alonso.

Varios jugadores creen que no juega para el equipo y solo intenta realizar la guerra por su cuenta, ya sea aumentando sus cifras individuales o que todo el mundo se dé cuenta de que el Madrid gana gracias a él. Uno de los que más se ha quejado ha sido Kylian Mbappé, que no entiende el motivo por el cual Vinicius juega así, ya que solo hace que perjudicar los intereses del conjunto blanco.

Vinicius está en el punto de mira por su exceso de individualismo en el campo

El francés cree que sus acciones no son nada positivas y que el equipo juega mejor cuando todos juegan unidos, a pesar de que el delantero también ha sido criticado en alguna ocasión por falta de compañerismo y sacrifico. Aun así, Mbappé ha hecho un cambio significativo desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Madrid respecto a esos aspectos del juego y se ha visto en este inicio de temporada.

Con Vinicius, la situación no ha cambiado nada. Además de sus polémicas habituales en los campos, ya sea con jugadores rivales o incluso con la afición contraria, su individualismo con el balón tampoco ayuda al Madrid ni a sus compañeros de equipo, por lo que le han pedido medidas drásticas al entrenador si el brasileño no cambia su estilo de juego o, al menos, que sea menos individualista.

Algunos pesos pesados del Madrid se han quejado a Xabi Alonso

Aun así, parece complicado que el carioca pueda cambiar su manera de jugar, y aunque suele combinar bien con sus compañeros, hay jugadas en las que prefiere acabarlas él mismo de manera individual, lo que ha provocado el enfado de otros pesos pesados, como el del mencionado Mbappé o incluso de Jude Bellingham.