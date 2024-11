Florentino Pérez activa 4 fichajes en el mercado para reflotar al Real Madrid y limpiar el vestuario

El irregular inicio de temporada del Real Madrid, especialmente en la Champions League, ha encendido todas las alarmas en el club blanco. Y es que las lesiones han dejado a la vista los errores en la planificación deportiva del verano, en la que se decidió apostarlo todo por Mbappé, dejando de lado el resto de posiciones.

Es por ello que Florentino Pérez ha decidido reforzar el equipo en el mercado de invierno y preparar los fichajes de cara al verano, cuando se llevará a cabo una importante limpia del vestuario.

Un lateral derecho, la prioridad

A corto plazo, en el club tienen claro que en el corto plazo hay que reforzar la defensa, especialmente el lateral derecho. La grave lesión de Dani Carvajal ha dejado un hueco enorme, ya que Lucas Vázquez no da el nivel, hasta el punto de que Carlo Ancelotti ha llegado a probar con Fede Valverde, debilitando el centro del campo. El entrenador echa de menos a Nacho, que en estos casos podía cubrir varias posiciones. El primer nombre que está encima de la mesa es el de Alex Jiménez, traspasado en verano al Milan, aunque el Real Madrid tiene una opción de recompra que se podría aplicar en cualquier momento.

El plan inicial del Real Madrid era el de fichar en verano a Alexander-Arnold, que termina contrato con el Liverpool, aunque ya no se descarta adelantar su fichaje para invierno, pagando una cifra que no podría ser demasiado elevada. La otra posición que se está valorando reforzar es el eje defensivo, por la lesión de Militao, aunque el Madrid no se quiere precipitar teniendo en cuenta que en breve regresa David Alaba, además de que Asencio está rindiendo a un gran nivel.

Wirtz, la joya de la corona

Ya de cara al verano, el Real Madrid tiene claro que la prioridad es fichar un lateral derecho, un lateral izquierdo, un central y un centrocampista. Para la primera posición, el nombre, como ya se ha apuntado, es Alexander-Arnold, mientras que para la izquierda el nombre es Alphonso Davies. Ambos terminan contrato. Para el eje defensivo, se está estudiando el fichaje de Castello Lukeba, joven central francés del que se tienen unos informes excelentes.

Y el gran fichaje del verano del Real Madrid va camino de ser Florian Wirtz, estrella del Bayer Leverkusen, el elegido para dirigir a un equipo que ha perdido el rumbo con el adiós de Kroos y el bajón de Modric.