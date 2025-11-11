Florentino Pérez, ahora sí, acepta 80 millones y lo deja marchar del Real Madrid

El Real Madrid ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima temporada con la realización de algunos movimientos, pero también hay puesto un ojo en el mercado de invierno. Y ahí, Florentino Pérez habría decidido aceptar de una vez por todas la salida de una de las estrellas del conjunto blanco, teniendo en cuenta su rendimiento en estos primeros meses del curso.

Se trata de Rodrygo Goes, uno de los delanteros del equipo que no está teniendo prácticamente protagonismo con Xabi Alonso. El brasileño ha pasado de tener un rol de titular indiscutible con Carlo Ancelotti a ser un futbolista de rotación e incluso quedarse sin minutos bajo las órdenes del tolosarra, por lo que habría decidido marcharse definitivamente del Madrid lo antes posible.

Florentino Pérez acepta finalmente 80 millones de euros por Rodrygo Goes

Y ahí, entraría el Tottenham, ya que el club inglés ha manifestado un interés claro para hacerse con los servicios del brasileño y estaría dispuesto a ofrecer 80 millones de euros, una cantidad que tanto Florentino como la dirección deportiva aceptarían encantados y le abrirían la puerta de salida al jugador después de que se haya quedado sin un sitio en la plantilla del Madrid.

La continuidad de Rodrygo pende de un hilo y el club lo sabe, por lo que prefieren venderlo y ganar una cuantía considerable para poder atacar el mercado en otras posiciones que quedarse con un futbolista que, a día de hoy, no tiene ni el hueco ni la confianza suficiente para continuar en el Madrid, como se está viendo en los primeros meses de la temporada, ya que aún no ha marcado ni un solo gol.

El Tottenham quiere hacerse con los servicios del brasileño

El brasileño ya estuvo a punto de salir el pasado verano, pero decidió quedarse en el conjunto blanco para ganarse la confianza de Alonso. Aun así, no lo ha conseguido en los pocos partidos que ha estado bajo sus órdenes y habría tomado la dura y difícil decisión de acabar abandonando el Santiago Bernabéu. Eso sí, Florentino dejó claro que solo lo dejaría marchar si llegase una oferta en condiciones, y la del Tottenham lo es.