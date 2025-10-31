Florentino Pérez, ahora sí, pasa al ataque con Vinicius y le presenta una oferta trampa
El presidente le habría entregado una oferta a la baja para renovar con el Madrid
Vinicius está en el centro de la polémica en el Real Madrid por su última reacción en el Clásico entre el conjunto blanco y el FC Barcelona del pasado domingo en el Santiago Bernabéu. El brasileño tuvo un enfado tremendo con Xabi Alonso por ser sustituido en la segunda parte, lo que ha provocado que el jugador haya tenido que pedir disculpas públicamente, aunque no de forma directa al entrenador.
Además, el futbolista también está en el punto de mira por los problemas que también hay con su renovación, ya que está pidiendo unas exigencias muy altas para ampliar su vínculo. Y ahí, después de todo este escándalo, Florentino Pérez ha entrado en escena y ha pasado al ataque, presentándole una oferta trampa a Vinicius con un recorte considerable de lo que ya había encima de la mesa.
Florentino Pérez le habría presentado una oferta trampa a Vinicius para renovar
El presidente ha tomado una decisión después de la pelea con el tolosarra y cree que esto podría ser determinante en las negociaciones para ampliar su contrato, por lo que le habría presentado una oferta a la baja, cansado de todas sus polémicas. El brasileño estaría pidiendo incluso una prima de renovación para dar el sí definitivo, algo que el máximo mandatario blanco ni se plantea darle.
Por eso, Florentino ha querido aprovechar todas estas polémicas para rebajar las pretensiones que estaría pidiendo el jugador, aunque parece complicado que Vinicius llegue a aceptarlos, teniendo en cuenta lo que lleva pidiendo para renovar desde hace meses. De hecho, se cree que el extremo está esperando hasta enero de 2027 para poder ser libre de escoger su destino.
El presidente está cansado de sus polémicas y ha puesto menos dinero encima de la mesa
Aun así, el Madrid no se plantea en ninguno de los casos que Vinicius pueda marcharse a coste cero, por lo que si su renovación no está pactada y firmada de cara al verano que viene, la dirección deportiva lo pondrá en el mercado para venderlo al mejor postor, ya que, al menos, quiere ganar algo de dinero si el carioca se acaba marchando del conjunto blanco en los próximos meses.