Vinicius, castigado por Xabi Alonso, no jugará contra el Valencia
La idea del técnico tolosarra es que el brasileño sea suplente en el próximo partido del Madrid
La tensión que se vive a día de hoy en el Real Madrid es evidente. El nuevo episodio polémico entre Vinicius y Xabi Alonso manchó la victoria del conjunto blanco en el Clásico ante el FC Barcelona el pasado domingo, ya que no se habla de otra cosa. A partir de ahí, está por ver si se tomará alguna decisión con el brasileño respecto a alguna sanción por su tremenda pataleta.
Y ahí, el tolosarra quiere actuar de verdad y dejarle claro tanto al extremo como a cualquier otro jugador del Madrid que no se dejará achantar por este tipo de comportamientos tóxicos. La intención del técnico sería castigar a Vinicius y que no jugara contra el Valencia o, al menos, que fuera suplente, aunque podría salir en la segunda parte, dependiendo de como fuera el encuentro.
La intención de Xabi Alonso es que Vinicius sea suplente contra el Valencia
Aun así, y a pesar de que esta sería la idea de Alonso para dejar claro quién manda actualmente en el equipo, está por ver si le dejan hacerlo, empezando por Florentino Pérez. El presidente quiere que haya paz y, después de haber intentado acercar posturas entre ambos invitándoles a una reunión en Valdebebas, el máximo mandatario blanco podría pensar que esta medida le echaría más leña al fuego.
Por eso, es posible que Florentino le recomiende al tolosarra que no deje en el banquillo a Vinicius, ya que podría tensar aún más la situación, teniendo en cuenta que, a día de hoy, el vestuario es una bomba de relojería. No solo el carioca está en contra de Alonso, sino que hay otros jugadores que también empiezan a estar muy cansados del técnico por sus acciones desde su llegada.
No está claro que el técnico tolosarra pueda hacerlo por la tensión que hay
Por lo tanto, todo se decidirá en las próximas horas, y aunque la idea de Alonso es colocar a Vinicius como suplente para el próximo encuentro, la decisión se podría decidir en las altas esferas, empezando por el presidente, para evitar que todo acabe de explotar en los próximos días. Unos días que tendrían que haber sido de celebración por la victoria en el Clásico, pero que son totalmente lo opuesto.