Florentino Pérez llama a Xabi Alonso y Vinicius al despacho

La situación que se está viviendo en el Real Madrid es muy tensa. A pesar de la victoria en el Clásico del pasado domingo ante el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu, no hay mucha alegría en Valdebebas, teniendo en cuenta el enfado tremendo que se vivió en el terreno de juego cuando Vinicius fue sustituido, lo que provocó gestos despectivos hacia su entrenador, Xabi Alonso.

Por eso, y en un intento de evitar que todo acabe explotando, Florentino Pérez habría llamado al jugador y al técnico al despacho para realizar un cara a cara e intentar apaciguar una situación que parece muy difícil de que se solucione. La relación entre ambos es inexistente y ni siquiera se hablan, por lo que el presidente quiere mediar en el asunto para rebajar toda esta tensión.

Florentino Pérez quiere que Xabi Alonso y Vinicius se reúnan para rebajar la tensión

'El Partidazo' de la Cadena COPE habría asegurado que el máximo mandatario blanco ha impulsado un inicio de conversación entre ambos, aunque ahora mismo las posturas estarían muy alejadas, lo que refleja la bomba de relojería que existe dentro del vestuario del Madrid y que podría perjudicar gravemente los intereses de la entidad madrileña si todo acaba explotando.

Vinicius pidió perdón en un comunicado en las redes sociales por su pataleta durante el Clásico, pero no mencionó en ningún momento a Alonso. Solo quiso pedir disculpas a sus compañeros, al club y al presidente, pero el técnico quedó fuera, algo que ha sido significativo. De hecho, desde el entorno del tolosarra, creen que fue premeditado y un motivo para echarle más sal a la herida.

La relación entre ambos es inexistente y no se hablan

Por lo tanto, está por ver cuál será el próximo episodio de esta guerra monumental entre el carioca y el vasco. Alonso podría estar dispuesto a sancionar al jugador, por lo que el encuentro del próximo sábado ante el Valencia en Liga podría ser crucial para saber la reacción del entrenador, que cada vez está más harto de la actitud tóxica y del comportamiento de Vinicius en los últimos meses.