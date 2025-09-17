Florentino Pérez bajó al vestuario del Real Madrid para calmar a Vinicius

Vinicius volvió a ser el centro de la polémica en el Real Madrid tras ser de nuevo suplente en el debut del conjunto blanco en la UEFA Champions League ante el Olympique de Marsella. Xabi Alonso decidió volver a castigar a una de sus estrellas dejándolo en el banquillo en el arranque de la máxima competición continental, algo que no gustó nada al extremo, por lo que la tensión se reprodujo.

Por eso, Florentino Pérez tuvo que bajar al vestuario del Madrid para calmar a Vinicius y evitar que la situación fuera a mayores. El presidente no quiere que el brasileño esté enfadado, ya que no quiere polémicas respecto a su figura, especialmente en un momento donde se está negociando su renovación, a pesar de que las conversaciones para alargar su vínculo se encuentran paradas.

Florentino Pérez tuvo que bajar al vestuario para calmar a Vinicius tras su suplencia

Aun así, el máximo mandatario blanco bajó a hablar con él para intentar calmar esta tensión que, desde hace tiempo, más o menos desde su llegada al Madrid, el jugador tiene con el nuevo entrenador. El tolosarra ya le advirtió en su día que si no lo daba todo en los entrenamientos y en los partidos no iba a jugar, por lo que está cumpliendo completamente sus amenazas.

Por su parte, Vinicius no entiende lo que está haciendo Alonso y así se lo comunicó a Florentino cuando habló con él en el vestuario y remarcó el hecho de que prácticamente ningún entrenador sienta de manera regular a los mejores futbolistas del equipo, algo que sí que está haciendo el vasco y, según las palabras del delantero, sin motivo aparente que él pueda saber.

El brasileño ya está harto de las decisiones de Xabi Alonso

La tensión entre ambos se está calentando mucho y la situación no parece que vaya a mejorar. Por eso, el presidente quiso bajar a rebajar esta tensión, pero parece complicado que se pueda solucionar si Alonso sigue dejando en el banquillo a Vinicius en algunos partidos y, especialmente, los más importantes, como fue el debut en la Champions del Madrid.