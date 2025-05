Florentino Pérez comunica a Xabi Alonso que no quiere seguir, no hay nada que hacer, pero quiere convencerlo

Florentino Pérez lleva tiempo planificando la hoja de ruta de la plantilla del Real Madrid de cara a la próxima temporada junto a Xabi Alonso. El tolosarra ha sido fundamental para acabar de definir los objetivos que se ha puesto la dirección deportiva, tanto en materia de fichajes como en las salidas de los jugadores con los que no se contaría el año que viene y que estarían en el mercado.

En ese sentido, el presidente habría comunicado al técnico que un futbolista del Madrid ha decidido no continuar en el conjunto blanco, a pesar de que el entrenador estaría intentando convencerlo para que se quedara. Se trata de Rodrygo, uno de los delanteros más criticados en los últimos meses por el pésimo rendimiento que ha tenido en el terreno de juego y por su actitud tóxica.

Rodrygo se quiere marchar del Madrid, pero Xabi Alonso quiere que se quede

El hecho de que se negara a jugar contra el FC Barcelona en el Clásico de Liga fue algo que enfadó muchísimo al máximo mandatario blanco, que lo puso en el mercado inmediatamente. Aun así, y a pesar de que Alonso también tenía pensado sacrificar al brasileño por el estilo de juego que quiere implementar en el campo, habría cambiado de opinión y querría que se quedara.

Sin embargo, Rodrygo ya ha dejado claro que no quiere seguir en el Madrid si no le garantizan que será titular. El tolosarra aún tiene pendiente una conversación con el futbolista y, ahí, le dejará claro el rol que tendrá en la plantilla de la próxima temporada. Por su parte, el extremo quiere seguir siendo importante y una pieza indispensable en el equipo, por lo que decidirá irse si no tiene los minutos suficientes.

Si el brasileño se va, su destino apunta a la Premier League

Una vez el jugador haya hablado con el nuevo entrenador, tomará decisiones. Si se cumple lo que se prevé, es decir, que Alonso le diga que no puede confirmarle la titularidad, el brasileño decidirá marcharse y todo apunta que su siguiente destino podría estar en la Premier League, ya que hay varios equipos interesados en él, como el Manchester City o el Arsenal.