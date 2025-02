Florentino Pérez debe tomar la decisión más dolorosa como presidente del Real Madrid

El Real Madrid deberá tomar decisiones difíciles el próximo verano y Florentino Pérez tendrá la última palabra en cada una de ellas. Uno de los casos más complicados y dolorosos va a ser el futuro de Luka Modric, ya que el croata acaba contrato a final de temporada, debido a que va renovando año a año, y los dirigentes blancos deberán escoger si se queda un curso más o se da por cerrada su legendaria etapa en el Santiago Bernabéu.

De momento, Modric sigue jugando como los ángeles. Aunque no es titular indiscutible bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, el croata lleva cuatro goles y seis asistencias esta temporada, unos buenos números para un jugador que va a cumplir 40 años en septiembre y que no juega todos los minutos posibles. De hecho, el técnico italiano ya ha avisado que aceptará que se quede hasta que el propio futbolista decida que es el momento.

Florentino tendrá que decidir sobre el futuro de Modric

Aun así, está por ver si desde los despachos se tomará esta decisión. Es decir, que sea el jugador quien decida quedarse o retirarse en lo más alto. Los últimos rumores apuntan a que el centrocampista querría jugar un año más, ya que quiere llegar a buen tono físico al próximo Mundial, que se juega en Estados Unidos en 2026. Modric quiere llegar en plena forma para que la selección de Croacia no tenga ningún problema en llamarle.

Si ese no es el caso y es el club quien tomará la decisión, será uno de los momentos más dolorosos para Florentino Pérez y tendrá que pensar en el futuro de la entidad. El croata es uno de los jugadores que más cobra de la plantilla, y eso que no es una pieza clave en las alineaciones de Ancelotti, pero sí para el vestuario y no tiene rendimiento malo cuando entra al terreno de juego.

Renovación o adiós de una leyenda

Por lo tanto, está por ver si finalmente Modric se quedará un año más, como él desea, o el Madrid querrá cerrar su legendaria carrera. Es posible que el dorsal número 10 tenga un nuevo dueño la próxima temporada, y después de tantos años, dolerá que arriba no tenga el nombre del croata.