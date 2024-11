Florentino Pérez decide, si lo echa no tiene nada mejor dónde ir, prefiere ser suplente en el Real Madrid

Jesús Vallejo está en un punto clave de su carrera deportiva. Prácticamente es un hecho que no tendrá minutos en el Real Madrid en la presente temporada. El mejor ejemplo de ello es que Carlo Ancelotti ni siquiera lo tiene en cuenta en medio de la ola de lesiones que sufre el conjunto Merengue en la zaga central.

El futbolista de 27 años quedará libre en junio de 2025 y no tiene nada mejor a dónde ir, por eso prefiere ser suplente en el elenco blanco a pesar de su escasa participación. Florentino Pérez debe decidir qué hacer con su situación, aunque todo indica que su futuro está cada vez más lejos del Santiago Bernabéu.

Se va del Real Madrid

El defensor podría abandonar la plantilla que conduce Ancelotti sin coste alguno. En ese marco, el Rayo Vallecano se perfila como uno de los principales competidores para hacerse con sus servicios. El futbolista tiene muy poco rodaje, pero la directiva rojiblanca no olvida el buen nivel que Vallejo mostró en el Eintracht Frankfurt o el Granada. Sin embargo, no ha podido consolidarse en el once titular del Real Madrid o, al menos, sumar más minutos dentro del campo de juego.

En la presente temporada, Vallejo solo disputó un encuentro, muy poco para un futbolista que prometía mucho desde las divisiones formativas. Lo curioso es que ni siquiera tuvo más tiempo en cancha después de las lesiones de Alaba y Militao. Por eso, Florentino Pérez no le renovará el contrato.

En Vallecas lo esperan

El equipo franjirrojo está entusiasmado con la posibilidad de fichar a un zaguero central que tiene experiencia y buen juego aéreo. Sin dudas, Vallejo es una opción muy atractiva y, lo más importante, es que tendrá coste cero para las arcas del Rayo Vallecano.

El próximo verano se perfila como clave para un jugador que está trabajando para reencontrarse con su mejor versión y, además, hallar el equipo que lo haga sentir parte del proyecto futbolístico.

El cuerpo técnico que conduce Carlo Ancelotti ha decidido que, ante el Leganés, jugará el canterano Raúl Asensio. Otro que podría tener su oportunidad, una vez que se recupere de la lesión, será Jacobo Ramón, un juvenil que le gusta mucho al italiano. Así las cosas, queda más que claro que Vallejo está fuera del Real Madrid.