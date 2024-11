Florentino Pérez deja a Xabi Alonso fuera y estrecha negociaciones con el elegido para sustituir a Ancelotti

El Real Madrid está en una situación muy complicada y Florentino Pérez ya está moviendo hilos por si tiene que tomar una decisión muy dura. El equipo va sin rumbo, con un estilo de juego pobre y unos recursos tácticos desde el banquillo que no llegan. Carlo Ancelotti está en el punto de mira y el máximo mandatario blanco ya está pensando en cómo solucionarlo si las cosas no mejoran.

El presidente del Madrid confía en que el técnico italiano podrá enderezar el rumbo, pero si no lo hace en las próximas semanas, el cambio de inquilino en el Santiago Bernabéu podría ser una realidad. Florentino Pérez desearía que Ancelotti se quedara hasta final de temporada, aunque no vaya a seguir más después de esta, y aguantará todo lo posible para no tener que destituir a un técnico que fue el mejor del mundo el curso pasado.

Florentino ya piensa en su sustituto

Si finalmente el mandatario blanco no tiene más remedio que destituir al técnico italiano por la falta de resultados en el equipo, Florentino Pérez ya tiene en su punto de mira a su sustituto: Zinedine Zidane. El francés podría volver al Real Madrid para salvar al conjunto de Chamartín una vez más, y es que sería la tercera etapa del técnico en el equipo de la capital española. Xabi Alonso estaría descartado.

Zidane no pondría ningún problema para volver y está esperando la llamada de su presidente. Florentino sabe que el francés es el mejor bombero posible para apaciguar la crítica situación que vive el Madrid, como ya hizo en su día en marzo de 2019, cuando volvió tras el adiós de Santiago Solari. Zidane es uno de los entrenadores más queridos, tanto dentro del club como en el madridismo, y eso sería una inyección de moral grande.

Mbappé estaría muy contento

Además, otro de los motivos por los cuales el Madrid escogería a Zidane como el sustituto de Ancelotti sería por Kylian Mbappé. El delantero francés estaría muy contento de ver a su compatriota en el banquillo blanco, ya que Zidane siempre ha sido el ídolo de la infancia de Mbappé y para el jugador sería un sueño estar bajo sus órdenes. Aun así, está por ver si sus deseos se cumplirán. Si se cumplen, es porque el conjunto blanco ha perdido el rumbo en la temporada.