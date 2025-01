Florentino Pérez ha mantenido dos reuniones en Barcelona en el último mes para llevarlo al Real Madrid

La estadía de Thibaut Courtois en el Real Madrid parece estar llegando a su fin, al menos así lo entiende Florentino Pérez. El belga, de 32 años, es una leyenda del club, pero hay preocupación entre los directivos por las lesiones que sufrió en el último tiempo y el flojo nivel que está mostrando en la presente temporada. Por esa razón, están analizando qué alternativas hay disponibles en el mercado para reforzar el arco.

Uno de los nombres que más gusta es el de Joan García, el guardameta del Espanyol de Barcelona, que está teniendo una destacada actuación. Florentino Pérez ha mantenido dos reuniones con el entorno del joven de 23 años y, aunque le seduce la idea de mudarse al Real Madrid, tiene todo encaminado para irse al Arsenal de Mikel Arteta. En concreto, el conjunto inglés pagaría la cláusula de 25 millones de euros para hacerse de sus servicios.

¿Y Lunin?

Si no aparece ningún nombre seductor, el club blanco deberá desplegar un operativo de seducción para que Andriy Lunin no se vaya a otro equipo. El ucraniano ha tenido una destacada actuación en la Champions League pasada, pero quedó en evidencia que no tuvo el talento suficiente para quedarse con el puesto de Courtois. De hecho, Carlo Ancelotti decidió quitarle la titularidad en la final ante el Borussia Dortmund, a pesar de que el belga había estado toda la temporada fuera del campo de juego.

Lunin tiene contrato hasta junio de 2030, pero tiene claras intenciones de irse a otro equipo para tener más minutos. Si Courtois decide quedarse un año más, y Florentino Pérez contrata a otro portero, no tendrá otra opción que irse del conjunto merengue.

Florentino Pérez no se rinde

Fiel a su estilo, el presidente del Real Madrid tiene pensado ir las veces que sea necesario a Barcelona para lograr el fichaje de Joan García. Aunque los Gunners tengan todo avanzado, cree que el club puede hacer una oferta superadora en lo económico y en lo deportivo.

Si eso sucede, García deberá sentarse y analizar seriamente qué es lo mejor para su futuro. Quizás Arteta no pueda competir con la billetera del conjunto blanco, pero sí le puede asegurar que será titular en su equipo.