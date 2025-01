Es la decisión más difícil de su vida, pero ha comunicado a Florentino Pérez que deja el Real Madrid

Florentino Pérez recibió la noticia con sorpresa y cierta tristeza. La realidad es que no esperaba que Lucas Vázquez decidiera no renovar su contrato, poniendo así fin a su vínculo con el Real Madrid tras más de 15 años. El lateral derecho de 33 años se había convertido en una pieza fundamental para el equipo de Carlo Ancelotti tras la lesión de Dani Carvajal, por lo que su salida no estaba en los planes de la directiva una vez terminada la temporada.

Aunque es comprensible el desgaste lógico tras tantos años en un club tan exigente como el Real Madrid, lo cierto es que la decisión de Lucas Vázquez podría estar relacionada con el posible fichaje de Trent Alexander-Arnold. El británico, que quedará libre del Liverpool en junio de 2025, es considerado uno de los mejores en su posición y llegaría al conjunto merengue para ocupar el puesto dejado por Carvajal.

Florentino Pérez no lo esperaba

El presidente blanco tiene sentimientos encontrados tras conocer la decisión del jugador. Por un lado, comprende su postura, especialmente porque las negociaciones por Alexander-Arnold están muy avanzadas y su llegada al Real Madrid parece un hecho.

Sin embargo, no deja de sorprenderle que Vázquez haya tomado esta decisión de forma tan anticipada. La situación actual de Dani Carvajal, quien no tiene una fecha clara de regreso y cuyo nivel tras una larga inactividad es incierto, podría haberle dado a Lucas la oportunidad de ser el principal recambio de Alexander-Arnold en su llegada.

Real Madrid apura otro fichaje

En paralelo, el club blanco también avanza en la incorporación de otro peso pesado para reforzar otro sector clave de la defensa. Alphonso Davies, el lateral izquierdo del Bayern Múnich, llegaría en condición de libre a mitad de año.

Si su fichaje se concreta, será interesante ver qué decide el club con Ferland Mendy, quien recientemente renovó su contrato hasta 2027 por pedido de Ancelotti. Con la competencia que se avecina, parece complicado que el francés acepte un rol secundario y se limite a esperar su oportunidad desde el banquillo.