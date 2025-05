Florentino Pérez ha sido el encargado de decirle que Xabi Alonso no lo quiere a pesar de ser de los mejores

Xabi Alonso tiene muy clara la lista de altas y bajas para la próxima temporada. Despedir a las viejas glorias y a futbolistas que generen mal ambiente en el vestuario. Al mismo tiempo que afrontar una renovación generacional en la plantilla que sea capaz de mantener el nivel de los que, hasta ahora, habían sido intocables. Directrices muy claras que ha marcado el técnico tolosarra antes de pisar Madrid.

A pesar de sus logros, el Real Madrid no puede descansar en su éxito actual. Florentino Pérez sabe que el tiempo avanza y, aunque algunos jugadores han sido intocables para Ancelotti, no así para Xabi Alonso. El presidente ya le ha dado algunas directrices sobre jugadores que ya no deben contar en sus esquemas para la nueva temporada. Y Florentino le ha dicho a Xabi Alonso que prescinda de él.

Modric descartado por Florentino Pérez

Luka Modrić es el máximo referente dentro del vestuario del Real Madrid. Su historia en el club lo avala, y por eso, cada vez que toma la palabra, sus compañeros guardan silencio y escuchan. Con el equipo a punto de afrontar una seguidilla de partidos clave, el croata es uno de los líderes del vestuario y no se calla la boca si tiene que recriminarle algo a algún compañero.

A punto de cumplir 40 años en septiembre, a Modric se le vence el contrato el próximo mes de junio. Y Xabi Alonso cree que la hora del jugador balcánico ha llegado a su fin. Ha recibido el beneplácito del presidente. Y no hay marcha atrás. No cuenta en sus esquemas para la próxima campaña y ya ha hecho saber al club blanco que se tendrá que buscar otro equipo.

Modric se siente engañado por el Madrid acerca de su renovación

El croata quiere renovar al menos un año más con el Madrid para poder disputar el Mundial de Estados Unidos de 2026 con su selección a pleno rendimiento, teniendo en cuenta que el jugador sabe que no podrá ser convocado si no está jugando al máximo nivel. Por eso, le habría pedido a Florentino Pérez seguir una temporada más y que sea la última, pero el presidente tiene muchas dudas. Pero el club no está por la labor y quiere desprenderse se una de las viejas glorias del club.