Florentino Pérez, harto, no le gustó su rendimiento, puede salir del Real Madrid

La historia de Dani Ceballos en el Real Madrid parece haber llegado a un punto de no retorno. El centrocampista, que nunca ha logrado consolidarse como una pieza fundamental en el equipo, atraviesa un momento crítico. Según fuentes cercanas al club, Florentino Pérez está cansado de esperar y no soporta más la vida que lleva el jugador ni el bajo rendimiento que ofrece sobre el terreno de juego.

El presidente blanco, que siempre se ha caracterizado por proteger a ciertos futbolistas con proyección, siente que Ceballos le ha decepcionado. El utrerano llegó como una promesa de futuro, pero las lesiones, la falta de regularidad y una actitud cuestionada dentro del vestuario han minado la confianza que se depositó en él.

Más fuera que dentro del Real Madrid

El partido más reciente terminó de encender las alarmas. Florentino no quedó nada satisfecho con la actuación del centrocampista y, tras el encuentro, se reforzó la idea de que Ceballos está más fuera que dentro del Real Madrid. Su rol secundario, su poca capacidad para cambiar dinámicas en los partidos y una entrega que deja dudas hacen que el club no contemple con claridad su continuidad.

Desde hace semanas se viene especulando con una posible salida. Su destino podría estar en la liga francesa, donde el Olympique de Marsella ha mostrado interés, o en equipos de la Premier League que buscan reforzar el centro del campo. En cualquier caso, su futuro parece alejarse cada vez más de la capital española.

Florentino no lo soporta más

Para Florentino Pérez la paciencia se ha agotado. El presidente considera que Ceballos no está a la altura de lo que exige el Real Madrid ni en lo futbolístico ni en lo personal. Su modo de vida, que algunos interpretan como demasiado alejado del sacrificio que requiere el club, ha terminado por pasar factura.

En Valdebebas se comenta que Xabi Alonso tampoco está dispuesto a regalarle minutos y que, salvo un cambio radical, lo tendrá muy difícil para entrar en los planes. Con este panorama, Dani Ceballos se juega algo más que la titularidad: se juega seguir vistiendo la camiseta del Real Madrid.