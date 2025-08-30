Florentino Pérez tiene un enfado tremendo, le ha decepcionado, deja de ser su protegido en el Real Madrid

El regreso de Dani Ceballos al Real Madrid parecía una historia de reencuentro y confianza renovada, pero ahora se ha tornado en una fuente de decepción para Florentino Pérez. Según Planeta Real Madrid, el presidente quedó “impresionadísimo” por la actitud del jugador tras rechazar en el último momento una operación casi cerrada con el Olympique de Marsella, argumentando que el traslado le supondría pérdidas económicas. Los clubes habían firmado ya los documentos—con el consentimiento del futbolista—y todo estaba listo, hasta que Ceballos reculó “antes de subir al avión” y dejó caer la operación.

Este giro de guion ha generado un enfado más profundo que un simple malestar. Florentino, que en varias ocasiones ha mostrado un respaldo particular hacia el “urretrano”, se siente traicionado. La negociación ya iniciada y el abrupto cambio de postura del jugador han hecho que Ceballos pierda definitivamente el estatus de protegido presidencial. Su franqueza en priorizar lo económico sobre una salida profesional ha dejado huella en la directiva.

¿Adiós a la continuidad? Las consecuencias del desencanto

La situación no tiene visos de solucionarse con facilidad. A sus 29 años, Ceballos ha visto cómo su protagonismo se ha erosionado con la llegada de Xabi Alonso y la consolidación de otros centrocampistas en el once inicial. Su negativa a marcharse al Marsella complicó aún más su situación: la directiva empieza a pensar que no hay un proyecto claro de continuidad si no hay compromiso total.

El enfado presidencial podría desencadenar un desplazamiento en el vestuario. Si Florentino y el club dan por perdida su apuesta personal, Ceballos podría quedar en el camino, desplazado en el debate de prioridades. Su futuro dentro del equipo se tambalea, y aunque inicialmente se habló de una salida rápida, lo cierto es que sin propuestas firmes y con una imagen deteriorada, su permanencia se enturbia.

De lo deportivo a lo personal

En definitiva, lo que parecía un recorrido hacia la redención deportiva se ha convertido en un desencanto personal. Florentino ya no confía en Ceballos como antes, y la responsabilidad de revertir esta situación recae ahora en el propio jugador. Si no demuestra compromiso y rendimiento, está a tiempo de perder más que minutos: podría perder su lugar en el vestuario madridista.