Florentino Pérez indulta a un peso pesado después de hablar con Dani Carvajal y Corutois

El futuro de Dani Ceballos en el Real Madrid parecía escrito. Todo apuntaba a que el centrocampista andaluz estaba en la rampa de salida, sin sitio en los planes de Xabi Alonso y con escaso protagonismo en la rotación. Sin embargo, un giro inesperado en los despachos ha cambiado el rumbo inmediato de su situación: Florentino Pérez ha decidido indultarlo y darle continuidad, al menos, hasta el mercado de invierno.

La decisión llegó después de que el presidente mantuviera una charla en privado con dos voces de peso en el vestuario: Dani Carvajal y Thibaut Courtois. Ambos, conscientes del mal momento personal que atraviesa Ceballos, habrían pedido a Florentino un gesto de confianza hacia su compañero. El capitán y el guardameta entienden que apartar ahora al mediocampista solo empeoraría las cosas y fracturaría la unidad del grupo.

Un voto de confianza condicionado

Aunque Florentino Pérez ha optado por concederle una prórroga, la decisión no significa que el futuro de Ceballos esté asegurado. El mensaje es claro: tiene hasta enero para revertir la situación. Si no logra convencer a Xabi Alonso con trabajo, intensidad y regularidad, el club volverá a escuchar ofertas por él.

Ceballos lo sabe y, según cuentan desde Valdebebas, se ha propuesto dar un paso al frente. El centrocampista quiere aprovechar las rotaciones que inevitablemente habrá durante el calendario cargado de otoño e invierno. Además, confía en que la confianza mostrada por Carvajal y Courtois le sirva de impulso anímico para no bajar los brazos.

Un caso que divide opiniones

El caso de Dani Ceballos genera debate en el entorno del Real Madrid. Por un lado, hay quienes consideran que su etapa en el club ya está agotada y que la llegada de nuevos fichajes le deja sin espacio. Por otro, voces internas defienden que, cuando está en forma, puede aportar dinamismo y creatividad al centro del campo.

Florentino Pérez, pragmático como siempre, ha optado por la vía intermedia: no romper de inmediato, pero tampoco cerrar la puerta a una salida en enero. Todo dependerá de la respuesta del jugador en los próximos meses. Ceballos encara, por tanto, un reto definitivo para demostrar si merece seguir vistiendo de blanco o si su ciclo en el Santiago Bernabéu toca a su fin.