Florentino Pérez y Xabi Alonso, más de dos horas reunidos con una decisión difícil que se ejecutará en enero

La goleada recibida en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid ha hecho mover mucho las aguas en el Real Madrid. Por eso, Florentino Pérez y Xabi Alonso se reunieron más de dos horas para tomar una decisión difícil de cara al mercado de invierno, ya que el tolosarra ha dejado claro que el equipo necesita mejorar, especialmente en una posición muy castigada en el conjunto blanco.

La decisión es muy simple: fichar o no fichar en enero a un central. El entrenador está a favor de hacerlo, ya que ha visto como la zaga se ha ido desmoronando en algunos encuentros, y más en el partido contra los colchoneros, ya que al marcharse Eder Militão por lesión, la defensa se desorganizó por completo y se echó en falta a un líder destacado, ya que Dean Huijsen aún no llega a ese nivel.

Xabi Alonso quiere fichar a un central en enero, Florentino Pérez prefiere esperar

Aun así, Florentino es partidario de esperar hasta el verano que viene, cuando podrían llegar algunos jugadores para la defensa a coste cero, ya que el máximo mandatario blanco preferiría gastar en otras posiciones donde los traspasos de grandes cantidades económicas sí que sean más necesarios. Para la zaga, habrá muchos futbolistas que puedan llegar como agentes libres al Santiago Bernabéu.

Alonso intentará que en enero pueda llegar un nuevo central para la defensa, pero parece complicado que se acabe convenciendo al presidente y a la dirección deportiva, que también está en la misma línea. El técnico cree que la llegada de un futbolista como Ibrahima Konaté en el mercado de invierno reforzaría muchísimo el nivel para la retaguardia y que se daría en un momento ideal.

El gran objetivo del Madrid podría ser Ibrahima Konaté

De hecho, el francés podría ser uno de los objetivos del Madrid en enero si, finalmente, el Liverpool se abre a negociar su venta, ya que, en teoría, el defensa lo tendría hecho con los blancos a partir de la próxima temporada tras haber rechazado en más de una ocasión renovar con el club de Anfield. Sin embargo, los madrileños creen que la operación se hará en verano y que Konaté llegará gratis.