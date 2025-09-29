Tres equipos de Europa más el PSG están tanteando a Vinicius

El futuro de Vinicius en el Real Madrid es una incógnita. La renovación de su contrato se encuentra totalmente estancada por las altas exigencias que habría puesto el jugador encima de la mesa, unas condiciones que Florentino Pérez no está dispuesto a aceptar. Por eso, tres equipos europeos importantes, así como el PSG, están tanteando al brasileño por si acabase marchándose del conjunto blanco.

Estos equipos en cuestión serían el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool y el mencionado PSG, que estarían muy atentos a todos los acontecimientos relacionados con Vinicius por si pueden meter mano y llevarse al futbolista más pronto que tarde. Estos conjuntos creen que, finalmente, el extremo se acabará quedando en el Madrid, pero confían en que la situación dé un giro de 180 grados.

PSG, Arsenal, Chelsea y Liverpool, atentos con Vinicius

El principal obstáculo en la renovación de Vinicius está siendo su sueldo, ya que el brasileño quiere cobrar 30 millones de euros netos para convertirse en el mejor pagado de la plantilla, algo que Florentino no quiere aceptar bajo ningún concepto. A día de hoy, Kylian Mbappé es el jugador número uno del Madrid y quien debe cobrar más por el rendimiento que está teniendo en el campo.

El extremo ha intentado subir su sueldo considerablemente, pero el Madrid tampoco quiere saltarse su escala salarial y le ha dejado claro a los representantes del jugador que no se llegarán a estos 30 millones, e incluso la cifra que habría puesto el club blanco encima de la mesa sería mucho más inferior, incluso por debajo de los 20, algo que Vinicius no está dispuesto a aceptar.

El brasileño no acaba de llegar a un acuerdo para renovar con el Madrid

Por eso, si pasan los meses y no se llega a un acuerdo de renovación, el Madrid podría colocar a Vinicius en el mercado de cara al verano de 2026. Ahí, entrarían con fuerza los tres equipos de la Premier League y el gigante francés para hacerse con el brasileño, en lo que se podría convertir en una subasta. Los blancos podrían perder a uno de los mejores del mundo, pero ganarían mucho dinero con su venta.