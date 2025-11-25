Florentino Pérez le ha preguntado a Klopp si puede salvar a Vinicius

Xabi Alonso ya no tiene asegurada su continuidad en el banquillo del Real Madrid y, por eso, Florentino Pérez ha estado buscando opciones en el mercado. Jürgen Klopp sería el elegido por parte del presidente para relevar al tolosarra en la dirección del equipo, pero antes, habría preguntado si puede salvar a Vinicius, teniendo en cuenta que su futuro también pende de un hilo.

De hecho, las últimas informaciones apuntan a que el brasileño se habría negado a renovar su contrato con el Madrid, que acaba en 2027, mientras Alonso siga siendo el entrenador del conjunto madrileño y la relación entre ambos siga siendo tensa. Por eso, si el vasco fuera destituido, el carioca podría tener vía libre para continuar en el club, como quiere el máximo mandatario blanco.

Florentino Pérez quiere que Klopp intente recuperar a Vinicius para la causa

La respuesta que habría recibido Florentino habría sido positiva, ya que desde el entorno de Klopp le habrían asegurado que sí, que es recuperable y que se puede salvar, siempre y cuando el jugador ponga de su parte. En el Madrid creen que una figura como la del alemán, con su carisma y su experiencia, evitaría que Vinicius pudiera crear más situaciones polémicas como con Alonso.

Klopp es un entrenador conocido por tener a raya a todos sus futbolistas, y aunque en el Madrid ha habido problemas con ello, especialmente por la disciplina que ha querido implementar el tolosarra desde su llegada al banquillo del conjunto blanco, la situación con el alemán sería muy diferente por el bagaje que ha tenido en los últimos años, siendo uno de los mejores del mundo.

El técnico alemán sería el elegido para relevar a Xabi Alonso en el banquillo

Por lo tanto, está por ver si, finalmente, Klopp tomará las riendas del Madrid en las próximas semanas. Alonso está en una situación límite, y es que el vasco podría ser destituido en caso de que el club madrileño no ganara los dos próximos partidos, que son contra el Olympiacos en la UEFA Champions League y ante el Girona en la Liga, encuentros que podrían considerarse trampa por los rivales que son.