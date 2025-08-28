Florentino Pérez le ha prometido que lo fichará en un año

Florentino Pérez es un hombre que cumple con sus promesas y, por eso, el presidente del Real Madrid le habría asegurado a un jugador que llegará al Santiago Bernabéu para la temporada que viene, dejando claro que el conjunto blanco no se ha olvidado de él, a pesar de que podría haber llegado este curso, pero la dirección deportiva ha decidido que lo mejor es que continúe creciendo en otro equipo.

Se trata de Nico Paz, uno de los futbolistas más interesantes del panorama europeo. El internacional con Argentina sigue dejando destellos de calidad en el Como italiano, y aunque podría haber vuelto al Madrid este verano, como parecía, la realidad es que los blancos han decidido esperar y dejar que el centrocampista siga madurando en Italia hasta el año que viene, cuando volverá al club.

Florentino Pérez le ha prometido a Nico Paz que volverá al Madrid el año que viene

De hecho, el jugador habría rechazado otras ofertas que le habrían llegado durante este mercado, ya que solo tiene en mente poder volver al Madrid. Lo hará la temporada que viene, según le ha comunicado Florentino Pérez, teniendo en cuenta que la entidad madrileña aún tendrá una opción de recompra valorada en unos 9 millones de euros para recuperarlo en 2026.

A partir de ahí, Nico Paz volverá más maduro y más hecho como jugador para que pueda brillar en el Santiago Bernabéu, de la misma manera que lo lleva haciendo en el Como durante dos campañas, esta siendo la segunda. A pesar de que los italianos lucharon para hacerse con el 100% de sus derechos, el Madrid ha tenido claro desde el primer momento que no podía dejarlo escapar.

El centrocampista sueña con poder jugar en el Santiago Bernabéu

Aun así, algunas voces dentro del club creen que su llegada se podría haber producido este mismo verano, especialmente debido a los problemas que tiene Xabi Alonso en el centro del campo y la escasez de jugadores con los que dirigir el juego. Sin embargo, la decisión está tomada y Paz solo podrá volver al Madrid la próxima temporada.