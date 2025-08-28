Xabi Alonso lo pone de patitas en la calle, no acepta la vida que lleva, no le gustó su rendimiento

Xabi Alonso ha llegado al Real Madrid con mano dura y, desde el primer día, le ha dejado claro a la dirección deportiva que tiene una lista de jugadores con los que no cuenta de cara a la presente temporada. Por eso, el tolosarra ha vuelto a insistir con la salida de uno de ellos, ya que no acepta la vida que lleva y no le ha gustado nada su rendimiento desde sus inicios en el banquillo.

Se trata de Raúl Asencio, uno de los centrales de la plantilla. El canterano está en el punto de mira por parte del entrenador y de todo el madridismo, teniendo en cuenta el nivel que ha mostrado en el terreno de juego con el vasco en el banquillo. En el Mundial de Clubes, el defensa cometió varios errores graves que perjudicaron los intereses del Madrid en la competición de la FIFA.

Xabi Alonso ha puesto de patitas en la calle a Raúl Asencio

A partir de ahí, Alonso ha perdido toda la confianza que tenía en él y, ahora mismo, sería el último central de la rotación, dejando claro que no cuenta con él. De hecho, no ha tenido ningún minuto en los dos primeros partidos de Liga y parece muy complicado que pueda tener oportunidades en el campo, ya que tiene a otros defensas por delante en los esquemas del técnico.

Además, el canario está pasando por un momento complicado fuera del césped, a nivel extradeportivo, por lo que ha sido otro de los motivos por los cuales el entrenador ha decidido descartarlo de sus planes, ya que no le gusta lo que le ha pasado al futbolista fuera del Madrid, y no le ve digno de vestir la camiseta blanca, por lo que ha exigido su salida en los últimos días del mercado de fichajes veraniego.

El defensa quiere quedarse en el Madrid

Aun así, parece complicado que Asencio acabe marchándose a falta de cuatro días para que finalice la ventana de transferencias. Aunque no vaya a tener muchos minutos con el Madrid, el defensa tiene en mente quedarse e intentar luchar para recuperar un puesto, el de titular, que se ganó la temporada pasada con una irrupción tremenda desde el filial.