Florentino Pérez le ofrece 20 millones, pero pide 30 para seguir en el Real Madrid

Florentino Pérez lleva tiempo negociando una de las renovaciones más complicadas desde que es presidente del Real Madrid. El máximo mandatario blanco está intentando renovar el contrato de Vinicius, uno de los jugadores más polémicos de la plantilla, pero las negociaciones entre los dirigentes de la entidad madrileña y los representantes del futbolista están siendo muy difíciles.

Más que nada, por el alto precio que pide el brasileño para ampliar su vínculo con el Madrid. El delantero estaría pidiendo 30 millones de euros netos de ficha para renovar, una cantidad que Florentino no está dispuesto a pagar en ningún caso, ya que desvirtuaría la escala salarial de la plantilla. Por eso, ha puesto un tope de 20 millones y de ahí no se va a mover, por lo que todo se encuentra parado.

Vinicius quiere 30 millones netos para renovar, Florentino le da 20

El presidente ha dejado claro tanto al club como a los agentes del futbolista que no aceptarán las altas peticiones que están haciendo. Además, dentro del Madrid también hay dudas sobre la necesidad de tener que pagarle esa cantidad a un jugador que, lamentablemente, no ha acabado de rendir al máximo nivel esta temporada, como sí lo hizo la anterior, pero en la actual no ha tenido el mismo nivel.

Por su parte, Vinicius cree que se merece ese aumento de ficha considerable y mucho más, pero ha decidido quedarse en esa cantidad. Solo quiere ser el jugador mejor pagado de la plantilla, por delante de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, por lo que exige, mínimo, esos 30 millones netos para aceptar su continuidad en la entidad madrileña durante muchos años más, como es la intención de ambas partes.

El Madrid se podría plantear su venta si no renueva

Por lo tanto, si finalmente no se llegara a un acuerdo para ampliar su contrato, aunque este aún acaba el 30 de junio de 2027, el Madrid se podría plantear decisiones drásticas con el futuro más inmediato del brasileño, como colocarlo en el mercado y venderlo al mejor postor. De momento, el extremo ya ha dejado claro que quiere quedarse en la capital española, pero todo podría cambiar.