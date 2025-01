Florentino Pérez le pide perdón y que no se vaya del Real Madrid

Endrick está atravesando un duro momento desde su llegada al Real Madrid. Siente que, a pesar de haber aprovechado sus oportunidades, todavía no termina de encajar en la consideración de Carlo Ancelotti. Un ejemplo de ello fue que no le dio más minutos después de ponerse la capa de superhéroe y anotar un doblete ante el Celta de Vigo, cuando el Santiago Bernabéu pedía la destitución del italiano. Desde ese momento, su realidad en la plantilla no cambió.

Florentino Pérez advirtió que la joya brasileña no la está pasando bien, pero le pidió que no baje los brazos porque forma parte del proyecto futbolístico del Real Madrid. Al máximo dirigente merengue, Endrick le recuerda mucho a Vinícius Junior por su temperamento y talento. Además, rememora que, en sus primeros días en el club, Vini no era tenido en cuenta por Zinedine Zidane, una situación similar a la que le ocurre a Endrick con Ancelotti.

No se irá del Real Madrid

A pesar de los rumores que surgieron en distintos medios españoles, el actual campeón de la Champions League no tiene en sus planes ceder al futbolista para que tenga más minutos en otro club. Florentino Pérez entiende que, más temprano que tarde, Endrick tendrá las oportunidades suficientes para demostrar todo su talento dentro del campo de juego. Las condiciones las tiene; solo será cuestión de tiempo que Ancelotti decida apostar por él.

Gran parte de la afición y de la prensa ha cuestionado al de Reggiolo por esta situación. Sin embargo, cada vez que se le consulta sobre el tema, omite hablar de ello y argumenta que delante de Endrick están Mbappé, Vini, Rodrygo y Jude Bellingham. Es cierto que esas figuras son intocables en la estructura del equipo, pero lo que resulta llamativo es que Brahim Díaz o Arda Güler hayan tenido más oportunidades que Endrick. Las veces que el ex Palmeiras ingresó, aportó cosas interesantes.

Nueva oferta por Vini

La estrella del Real Madrid volvió a ser noticia en los últimos días, después de que surgieran rumores de una nueva oferta del Al Ahli, de la liga saudí. En esta oportunidad, los árabes están dispuestos a desembolsar 350 millones de euros, lo que sería la compra más cara en la historia del fútbol.

En rueda de prensa, Ancelotti le bajó la espuma a la cuestión y remarcó que el brasileño quiere quedarse en el Real Madrid para hacer historia. “Lo que me consta a mí, que tengo una información directa del jugador, es que está muy feliz aquí y quiere hacer historia", declaró el técnico merengue.