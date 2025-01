Florentino Pérez activa el plan por orden de Xabi Alonso que puede precipitar la salida de Vinicius

Florentino Pérez ya está trabajando de cara a la próxima temporada con el relevo de Carlo Ancelotti. Es probable que esta sea el último curso del técnico italiano en el conjunto madrileña y Xabi Alonso es el gran objetivo del presidente para ser el nuevo inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu. Por eso, tanto el máximo mandatario blanco como el vasco ya están planificando el equipo de la próxima campaña y podría haber sorpresas.

El entrenador de Tolosa es conocido por su mano dura con los jugadores, como se ha demostrado en el Bayer Leverkusen, y no le va a temblar el pulso para tomar algunas decisiones. De hecho, una de ellas podría precipitar la salida de una de las estrellas de la plantilla, Vinicius, si el plan del técnico se pone en marcha por un simple motivo: la actitud del brasileño. Si no cambia, no moverá un dedo para retenerlo.

Si Vinicius no cambia de actitud, Xabi Alonso pedirá su salida

Xabi Alonso no quiere ningún tipo de problema en el vestuario de su futuro equipo y cree que el comportamiento que está teniendo el delantero puede estar afectando, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Por eso, si Vinicius no corrige sus actuaciones y sigue comportándose de esta manera, pedirá a Florentino Pérez su salida inmediata para evitar males mayores.

Aunque tanto el entorno del brasileño como los dirigentes blancos están negociando la renovación de su contrato, que acaba el 30 de junio de 2027, el Madrid podría pararlo todo y poner al jugador en el escaparate para que los grandes clubes europeos, o incluso de Arabia Saudí, que ha sonado mucho como posible destino del atacante, se peleen por él de manera clara, por lo que los madrileños saldrían ganando económicamente.

El vasco tiene claro los posibles relevos del brasileño

En ese sentido, si finalmente Vinicius saliera, Xabi Alonso no tendría ningún problema en acometer algún fichaje estrella con el dinero de su venta. El vasco podría reforzar la posición con futbolistas similares como Jamal Musiala, uno de los atacantes más prometedores del panorama europeo, por lo que en el mercado habría diferentes opciones para paliar una posible salida del brasileño.