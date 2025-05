Florentino Pérez le pide que termine con la vida que lleva fuera del Real Madrid o será traspasado

El Clásico de Liga entre el Real Madrid y el FC Barcelona podría decidir el título de la competición liguera. Si ganasen los azulgranas, lo sentenciarían definitivamente, teniendo en cuenta que se pondrían a siete puntos de los blancos a falta de tres jornadas para el final. Sin embargo, si el conjunto madrileño se alzase con la victoria en Montjuic, se colocaría a solo un punto de los culés.

Por eso, es el partido más importante que le queda al Madrid para poder levantar, al menos, uno de los títulos más importantes de esta temporada y, en ese sentido, todas las alertas están activadas para este partido. Florentino lleva semanas viendo como hay un futbolista de los intocables que no está del todo centrado. El máximo dirigente blanco no se cortaría un pelo en rescindirle si el resultado del Clásico no es bueno y sigue con su actitud.

El declive de la vida de Jude Bellingham

La temporada de debut de Jude Bellingham en el Real Madrid fue increíble, irrumpiendo en un club como el blanco desde el primer día con su clase y sus constantes goles, algo que sorprendió a todo el mundo. Sin embargo, su segundo curso en la entidad madrileña no está siendo como el primero y las críticas respecto a su rendimiento ya empiezan a sonar demasiado por los despachos del Santiago Bernabéu.

El inglés no está en un buen momento de forma, especialmente por algunas lesiones que ha sufrido y que han evitado que estuviera a tono físicamente. Además, no ha estado tan cómodo en el terreno de juego como el año pasado, más que nada por la llegada de Kylian Mbappé, que le ha quitado opciones en ataque, y por el pésimo juego que ha tenido el equipo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

Bellingham preocupa por la vida que lleva y su rendimiento en el Madrid

Por otra parte, Bellingham también preocupa en las altas esferas del Madrid por la vida que estaría llevando fuera del conjunto blanco. Después de sufrir una temporada complicada, al centrocampista se le ve descentrado, ya que lleva muy mal haber pasado de una estrella absoluta a prácticamente un jugador secundario, teniendo en cuenta su nivel sobre el campo en muchos partidos, donde desaparece por completo.

Este hecho se ha magnificado hasta tal punto, que el propio Florentino Pérez ha intervenido para cortarlo de cuajo. La amenaza es la continuidad del inglés en el Real Madrid. Y eso sería un terremoto en la capital, la pérdida de una de las estrellas del equipo. Todo está en las manos de Jude.