Le pide a Florentino Pérez su cabeza o se va del Real Madrid

A pesar de que el Real Madrid pudo ganar el Clásico de Liga ante el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu el pasado domingo, una de las polémicas que se vivió sobre el terreno de juego están siendo noticia constante en el club blanco desde la finalización del partido. Y ahí, Florentino Pérez está teniendo que sacar agua del barco, pero ha recibido amenazas serias de cara al futuro.

Vinicius le habría pedido al presidente la cabeza de Xabi Alonso, teniendo en cuenta que su enfado en el encuentro contra el Barça estuvo totalmente dirigido al tolosarra por su sustitución en la segunda parte. Por eso, el brasileño ha exigido al máximo mandatario blanco la salida del técnico de cara a la próxima temporada, o su voluntad será la de abandonar el Madrid.

Vinicius le ha pedido a Florentino Pérez la cabeza de Xabi Alonso

La relación entre ambos está totalmente rota y no parece que pueda haber vuelta atrás respecto a ello. El extremo se siente despreciado, ninguneado y devaluado por su propio entrenador y está viendo un trato muy diferente con Kylian Mbappé, quien se ha convertido esta temporada en la primera espada del conjunto blanco y en el jugador más importante sobre el césped.

Por eso, Vinicius le ha dejado las cosas claras a Florentino: o Xabi Alonso o él. Si finalmente los dirigentes madrileños se decidieran con el vasco, el carioca ya ha hablado con su entorno para buscar una salida del Madrid. Aun así, los deseos del jugador serían que se pudiera ir a coste cero como agente libre, pero eso solo ocurriría en 2027, que es cuando acaba su contrato.

La salida del brasileño del Madrid está más abierta que nunca

A partir de ahí, está por ver si el Madrid le abrirá la puerta de salida el próximo verano, teniendo en cuenta que al año siguiente podría marcharse libre si no acaba renovando su vínculo con el club. En ese momento, Vinicius sabe que tendrá mucho poder negociador e incluso podría elegir el equipo donde ser traspasado para que, al menos, el club blanco pueda ganar algo de dinero con su venta.