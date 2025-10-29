Hasta 3 jugadores del Real Madrid han pedido a Florentino Pérez que venda a Vinicius

La situación de Vinicius en el Real Madrid está empezando a ser muy preocupante. Después de su último episodio polémico, que fue su tremendo enfado en el Clásico de Liga ante el FC Barcelona por el simple hecho de que Xabi Alonso lo sustituyera en la segunda parte, su continuidad en el conjunto blanco empieza a estar más que cuestionada y, de hecho, ya tiene a varios en contra.

Hasta tres jugadores del Madrid le habrían pedido a Florentino Pérez que venda al carioca, ya que están hartos de su actitud. Se trata de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Thibaut Courtois, precisamente tres futbolistas muy importantes del equipo y las principales estrellas en varias de las posiciones. Todos ellos están cansados del comportamiento de Vinicius y no quieren verlo más.

Algunos jugadores del Madrid le han pedido a Florentino Pérez el traspaso de Vinicius

El hecho de que siempre lo tengan que sacar del peligro en sus constantes situaciones polémicas ha hartado de verdad a varios jugadores, que no entienden la necesidad que tiene de estar metido en fregados cada dos por tres durante los partidos. Además, su actitud tóxica tampoco ayuda y, después de hacerlo con rivales y afición contraria, ahora le ha tocado al entrenador.

Por eso, estos pesos pesados de la plantilla no han visto nada bien su actitud hacia Xabi Alonso y lo han considerado una falta de respeto muy grave, ya que su pataleta desde que vio que era uno de los sustituidos en el Clásico hasta que se marchó del campo fue muy grande, con gestos despectivos hacia el tolosarra e incluso con amenazas muy serias de abandonar el Madrid.

Están hartos de la actitud tóxica que desprende el delantero brasileño

A partir de ahí, la plantilla espera que Florentino Pérez actúe de manera considerable. El presidente también empieza a estar harto de todo lo que relaciona a Vinicius y no se descarta que el presidente lo ponga en el mercado a partir del próximo verano, teniendo en cuenta también todos los problemas que está habiendo para su renovación, ya que está pidiendo unas exigencias muy altas.