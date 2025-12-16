Florentino Pérez llega a un acuerdo con el sustituto de Xabi Alonso en el Real Madrid

Xabi Alonso está en la cuerda floja como entrenador del Real Madrid y cualquier próximo tropiezo del conjunto blanco podría ser definitivo. Su continuidad pende de un hilo, por lo que Florentino Pérez ya habría encontrado a su sustituto en caso de que el tolosarra sea destituido en las próximas semanas, algo que parece que está más cerca que nunca, teniendo en cuenta los resultados.

El presidente habría llegado a un acuerdo con alguien de la casa, según explicó Josep Pedrerol en El Chiringuito. Aunque no dio nombres, lo más probable es que el elegido sea Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Castilla y que, además, cuenta con el beneplácito del máximo mandatario blanco, por lo que sería él quien asumiría el cargo si Alonso acaba siendo relegado de sus funciones.

Florentino cree que Arbeloa lo está haciendo muy bien en el filial y, por eso, no haría falta buscar otras opciones fuera del Madrid, como Zinedine Zidane o Jürgen Klopp, los otros dos entrenadores que más han sonado para coger las riendas del equipo, a pesar de que el primero ya ha estado en la entidad madrileña y hay muy buenos recuerdos de sus dos etapas como técnico.

El club, según la misma información, sigue teniendo muchas dudas con Alonso y no acaban de ver claro la necesidad de aguantarlo, ya que creen que la situación es prácticamente insalvable y difícilmente conseguirá revertirla. Contra el Alavés, el entrenador acabó salvándose tras una victoria de infarto, pero el juego del equipo siguió siendo pésimo, una de las críticas más grandes hacia él.

Por lo tanto, los próximos partidos serán clave para acabar de definir el futuro del tolosarra como técnico del Madrid. Si finalmente cae, Florentino ha escogido a Arbeloa como sustituto, siendo un entrenador de la casa, que ya conoce bien todo y que, además, está cumpliendo muy buen en el Castilla en sus primeros años dirigiendo a un equipo desde el banquillo tras su etapa como jugador.