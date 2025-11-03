Florentino Pérez lo quiere en el Real Madrid, pero su agente negocia con el Barça, prefiere a Flick

Es normal que el Real Madrid y el FC Barcelona compartan objetivos en el mercado de fichajes, teniendo en cuenta que los dos clubes siempre intentan conseguir a los mejores jugadores. Aun así, en el caso de un futbolista de la Liga que interesa a los dos equipos, parece que el Barça estaría partiendo con ventaja por el deseo que tendría este jugador de recalar en el conjunto azulgrana.

Se trata de Etta Young, una de las revelaciones de la competición doméstica en estos primeros meses de temporada. El delantero del Levante está teniendo una gran irrupción, con seis goles y tres asistencias en 10 partidos, lo que ha provocado que varios equipos, entre ellos los dos eternos rivales, se hayan interesado muy fuertemente por él de cara a la próxima campaña.

El Barça ha tomado la delantera por el fichaje de Etta Eyong

Sin embargo, el Barça estaría en la pole position para llevarse al jugador, ya que el camerunés habría decidido firmar por el club azulgrana y jugar bajo las órdenes de Hansi Flick. No lo podría hacer hasta el año que viene, ya que la norma le impide que pueda irse a otro equipo en el mercado de invierno. Aun así, lo quiere tener todo cerrado en los próximos meses y el Barça es su preferencia.

Aunque Florentino Pérez ha intentado entrometerse en la operación para llevárselo al Madrid, la realidad es que su agente ya está negociando con los catalanes para que su fichaje esté hecho de cara al curso siguiente. Deco, el director deportivo, está en contacto permanente con su entorno, como ya hizo en el pasado mercado de verano, y están intentando finiquitar su incorporación.

El futbolista solo quiere jugar en el conjunto azulgrana

Etta Eyong sería una llegada muy prometedora en el Barça, teniendo en cuenta que se ha convertido en una de las revelaciones en la Liga con tan solo 22 años. Además, su deseo de fichar por el conjunto azulgrana ha tenido un impacto muy positivo en la entidad culé, por lo que no quieren arriesgarse a perder la posibilidad de su fichaje y lo intentarán cerrar en los próximos meses.