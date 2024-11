Florentino Pérez lo vuelve a hacer y entra en la negociación para que no vaya al Barça

El nombre de Josep Maria Bartomeu es sinónimo de desastre financiero en los pasillos del Barça. Durante su gestión, el club realizó erogaciones millonarias en fichajes que no rindieron, como Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho y Antoine Griezmann, lo que dejó al equipo en una crisis de la que aún no ha logrado recuperarse. Además, la afición no olvida que en esos años el club perdió la oportunidad de adquirir jóvenes promesas como Vinícius Junior o Rodrygo, quienes finalmente terminaron fichando por el Real Madrid bajo la dirección de Florentino Pérez.

Joan Laporta ha tomado nota de estos errores y entiende que el camino está en La Masia y en fichar promesas del fútbol para desarrollarlas en el primer equipo. No es casualidad que, en el último partido de Champions League contra el Estrella Roja, Hansi Flick finalizara el encuentro con nueve canteranos en el campo. En esta línea, el presidente blaugrana y Deco siguen de cerca a Saba Kharebashvili, el georgiano de 16 años que brilla en el Dinamo Tbilisi. Florentino Pérez, al tanto de la situación, también está interesado en el juvenil.

Florentino Pérez lo hace de nuevo

Según La Gazzetta dello Sport, tanto el Barça como el Real Madrid han iniciado contactos con el entorno de la joya del fútbol georgiano. Laporta tiene un plan claro: ofrecer minutos de juego y tiempo suficiente para que Kharebashvili se adapte al ADN culé. Ejemplos del éxito de esta estrategia son Lamine Yamal, Gavi, Pau Cubarsí y Fermín López.

Por otro lado, Florentino Pérez cuenta con su propio atractivo: la posibilidad de que el joven comparta entrenamientos con estrellas del fútbol mundial como Kylian Mbappé, Vinícius, Rodrygo o Jude Bellingham. Además, el Real Madrid es, sin duda, el club más importante del mundo. Sin embargo, los tiempos en el Merengue son distintos. En la plantilla actual hay jóvenes promesas como Arda Güler y Endrick, quienes aún no han tenido oportunidades destacadas en partidos decisivos.

En Italia también lo buscan

Según el citado medio, equipos como AC Milan y Napoli también están interesados en fichar a Kharebashvili. Su ficha tiene un costo estimado de 300.000 euros, una cifra accesible para los presupuestos de estos clubes europeos.

A pesar de ello, Joan Laporta parece tener ventaja en la negociación, y todo indica que logrará imponerse a Florentino en esta pulseada.