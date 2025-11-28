Florentino Pérez mete a Xabi Alonso en el despacho durante 40 minutos

El Real Madrid está viviendo una situación complicada, teniendo en cuenta que Xabi Alonso está en el punto de mira y siendo cuestionado por los últimos resultados del equipo. Por eso, Florentino Pérez llamó al tolosarra a su despacho y estuvieron en una reunión durante 40 minutos a principios de semana para calmar toda la tensión que hay alrededor de su figura y del club.

El presidente quiso forzar la paz e intervino en un conflicto que iba a acabar muy mal, tanto para el vestuario como para el propio entrenador, ya que muchos jugadores estaban en contra de él. Aun así, en esta reunión que habría cambiado el rumbo, el máximo mandatario blanco le dio apoyo a Alonso para que intente darle la vuelta a la situación de la mejor manera posible.

Florentino Pérez se reunió con Xabi Alonso para calmar la tensión

En un principio, Florentino le ha dado apoyo al técnico y le ha asegurado que nada va a cambiar si no hay más polémicas y malos resultados. Se planteó su destitución en caso de que el Madrid no ganara los siguientes partidos, pero a día de hoy, parece que Alonso ha vuelto a recuperar la confianza del presidente y no peligra su continuidad de cara a las próximas semanas.

Además, los jugadores también han dado un vuelco a la situación tras la intervención del máximo mandatario del club blanco, ya que varios de ellos le han dado apoyo públicamente al entrenador, algo que no había pasado desde entonces. Aun así, sigue habiendo una parte del vestuario que no está a gusto con el tolosarra y parece difícil que cambien de opinión rápidamente.

El presidente del Madrid ha querido intervenir para poner paz

De momento, la crisis se ha parado y no parece que Alonso esté en la cuerda floja, pero teniendo en cuenta que el fútbol es como una montaña rusa, el vasco podría volver a estarlo en los próximos encuentros si el Madrid no mejora, tanto en resultados como en juego. De momento, hay confianza de Florentino y de la directiva en él, pero todo podría cambiar.