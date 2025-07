Florentino Pérez negocia con Xabi Alonso un indulto después de poner su nombre en la lista de traspasos

El futuro de Dani Ceballos en el Real Madrid está más en el aire que nunca. El centrocampista andaluz ha sido señalado por Xabi Alonso como uno de los jugadores transferibles de cara a la próxima temporada. Sin embargo, su salida no es tan segura como parecía hace unas semanas.

Florentino Pérez ha tomado cartas en el asunto y está negociando con el propio entrenador un posible “indulto” para Ceballos, que le permita quedarse en la plantilla blanca una temporada más. La tensión entre la cúpula y el banquillo por su futuro puede ser la primera gran prueba de fuego para Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid.

Florentino Pérez defiende a Dani Ceballos y negocia su continuidad

El presidente blanco valora la actitud y el compromiso del jugador, además de considerar que aún puede ser útil en una plantilla que disputará muchas competiciones. Aunque Ceballos no ha sido titular habitual, ha cumplido siempre que se le ha requerido, y su perfil de centrocampista de posesión sigue siendo bien visto por la dirección deportiva. Además, su renovación hace apenas un año reflejaba la intención del club de mantenerlo como una pieza válida del grupo.

No obstante, la opinión de Xabi Alonso es distinta. El técnico vasco, con una idea de juego mucho más vertical e intensa, considera que Ceballos no encaja ni física ni tácticamente en su proyecto. El rendimiento del utrerano en los entrenamientos no ha terminado de convencer al cuerpo técnico, y Xabi ha pedido que se le busque una salida, preferiblemente antes del cierre del mercado para liberar espacio en el centro del campo.

Xabi Alonso no cambia de postura: no entra en sus planes

Pese a la presión de Florentino Pérez, Xabi Alonso se mantiene firme. Ha trasladado al presidente que quiere una plantilla ajustada, sin nombres por compromiso y centrada en su estilo de juego. Ceballos, aunque disciplinado, no tiene el perfil que el entrenador desea para su sala de máquinas. Además, el crecimiento de jóvenes como Arda Güler y el esperado protagonismo de Tchouaméni, Valverde y Camavinga complican aún más la presencia de Ceballos en el once o incluso en las convocatorias.

El club se encuentra ahora en una encrucijada. Florentino, que ha mantenido históricamente una relación cercana con Ceballos, no quiere una salida forzada ni un traspaso a la baja. Pero si Xabi Alonso no cede, el jugador deberá buscar minutos lejos del Bernabéu. Mientras tanto, Ceballos guarda silencio, entrenando con normalidad, pero pendiente de un desenlace que podría marcar un giro inesperado en su carrera.