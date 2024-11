Florentino Pérez negoció la noche del miércoles el relevo inmediato de Ancelotti

El Real Madrid es una caldera a punto de explotar. Los teléfonos en Valdebebas no paran de sonar y los movimientos internos llegaron hasta los oídos de Carlo Ancelotti. La noticia, por supuesto, no le hizo nada de gracia al de Reggiolo. Según pudo saber el entrenador, si su equipo no le hubiese ganado al Osasuna en el Bernabéu, en Anfield dirigía el actual director de fútbol merengue, Santiago Solari.

Finalmente, nada de esto ocurrió porque el conjunto dirigido por Carletto hilvanó dos victorias seguidas y llegó fortalecido al duelo ante el Liverpool en Anfield. Pero la cuestión volvió a tomar fuerza después de la dura derrota por Champions. En concreto, a Florentino Pérez le molestó la manera en que se dio el encuentro: un equipo que desde el minuto 0 se vio superado por el rival y que, si no fuera por Courtois y el penalti que falló Mo Salah, hubiese terminado en una goleada histórica. Así las cosas, el Real Madrid luce vulnerable y débil físicamente. Además, el gran interrogante es saber por qué no termina de encajar Kylian Mbappé.

Conversaciones con Solari

El Indiecito está al tanto de que podría ser el sucesor de Ancelotti antes de que termine el 2024. Es que, tras la derrota en Anfield, el propio Florentino Pérez se comunicó con su director de fútbol para hacerle saber que, si la situación no mejora, es una de las opciones para ocupar el banquillo hasta final de temporada. Según el diario Sport, ese llamado sería un toque de atención para Ancelotti y no una decisión definitiva.

Lo concreto es que el conjunto blanco está obligado a cambiar su imagen cuanto antes si quiere mirar desde lejos las principales posiciones de LaLiga y quedar fuera de la próxima ronda de Champions.

El vestuario, con Ancelotti

Los futbolistas más experimentados de la plantilla creen que la situación cambiará en el corto plazo y descartan un cambio de entrenador.

En diálogo con la prensa, después del duelo en Anfield, el propio Luka Modric se paró frente a los micrófonos y comunicó: “El vestuario no tiene ninguna duda sobre el entrenador. Todos respaldamos el trabajo de Ancelotti, que es el mejor entrenador que podemos tener. No es un momento fácil para nosotros, pero como he dicho antes, la Champions no se gana ahora”.

Un claro mensaje para la afición y los laderos de Florentino. Esos que se están moviendo a espaldas suyas para destituir al Carletto.