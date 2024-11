Vinícius es una de las víctimas de la madre de Mbappé

La lucha de egos en el Real Madrid entre Vinícius y Mbappé solo ha hecho que empezar. A pesar de los intentos del club de generar con ellos una pareja de oro, una dupla ofensiva de calidad que se entienda dentro y fuera de los terrenos de juego, lo cierto es que su relación, poco a poco, se está erosionando.

Vinícius ha tenido que soportar un verano y un inicio de temporada en el que todos los focos giraron hacia Mbappé. A pesar de haber ganado el doblete con el Real Madrid, la estrella había pasado a ser el francés, cuando todavía no había ni siquiera debutado con la camiseta del equipo blanco. Luego llegaron las primeras jornadas y los primeros feos de Mbappé, que no tardó en pedir jugar en la banda izquierda al no sentirse cómodo en el centro del ataque.

Vinícius no quiere cobrar menos que Mbappé

Y el nuevo problema que se avecina ya empieza a ser importante. Vinícius, que tiene encima de la mesa una mareante oferta de Arabia Saudita, está iniciando conversaciones con el Real Madrid para una renovación, para recibir el contrato que se merece por su papel de gran estrella del equipo, pero el brasileño ya sabe que la madre y representante de Mbappé ya se ha movido. No piensa permitir que ningún jugador de la plantilla cobre más que su hijo, lo que supone un gravísimo problema para Vinícius.

A todo ello se ha añadido que en este inicio de temporada, el brasileño ha vuelto a ser el jugador que ha tirado del carro, con Mbappé desaparecido. Vinícius no va a permitir que el francés cobre más que él si después no lo demuestra en los partidos.

Mbappé quiso viajar a la gala del Balón de Oro

Un punto de inflexión se vivió en la previa de la gala del Balón de Oro. Al principio todo iba a ser una fiesta madridista que se convirtió en pesadilla cuando el club supo que Vinícius no iba a ganar el galardón. El brasileño entró en cólera y se negó a viajar, lo que recibió el apoyo del Real Madrid.

El gran problema es que uno de los premiados iba a ser Mbappé, como máximo goleador, junto a Harry Kane. El francés quería viajar, para no quedar mal ante sus compatriotas, pero el club se lo acabó prohibiendo. El gesto de Mbappé llegó a oídos de Vinícius, otro argumento más para que la tensión entre ambas estrellas todavía haya aumentado más.