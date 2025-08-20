Florentino Pérez no lo soporta más, está fuera de forma y en el Real Madrid sospechan que se quiere ir

Florentino Pérez empieza a estar harto de una estrella del Real Madrid. Tras los últimos acontecimientos y el rendimiento que está teniendo sobre el terreno de juego, el presidente ya no soporta más esta actitud tóxica e incluso, desde dentro del club, se sospecha que está actuando de esta manera porque se quiere ir a partir del verano que viene a otro equipo, traicionando a la entidad madrileña.

Se trata de Vinicius, uno de los jugadores más polémicos y con el que hay más dudas. Después de la situación con la renovación, ahora el problema está en el campo, ya que el brasileño ha empezado la temporada como acabó la anterior: desconectado, sin esa chispa que le caracterizaba y muy por debajo de su mejor nivel, el que le permitió tener unas altas exigencias para renovar su contrato.

Florentino Pérez empieza a estar harto de Vinicius

Debido a este bajo estado de forma, Florentino tiene claro que no aceptará lo que está pidiendo el extremo para renovar, y menos aún si luego, en el césped, está teniendo un rendimiento pésimo. De hecho, el Santiago Bernabéu también está empezando a perder la paciencia e incluso se escucharon algunos murmullos y silbidos cuando Vinicius perdió el balón contra Osasuna ayer.

Al igual que el máximo mandatario blanco, el madridismo tampoco lo aguanta más y lleva tiempo esperando una reacción futbolística del brasileño que no está llegando. Florentino y el club lo quieren renovar y así se lo han hecho saber, pero tampoco aceptarán los chantajes que están poniendo encima de la mesa los representantes del jugador en las negociaciones para ampliar su contrato.

El brasileño está muy por debajo de su mejor nivel

Por lo tanto, la situación se podría caldear aún más en las próximas semanas si Vinicius no mejora el nivel mostrado en el terreno de juego y, además, no avanzan las conversaciones para su renovación, lo que podría provocar que el club lo pusiera en el mercado de cara al verano que viene. Algunos dirigentes blancos creen que esta sería la mejor opción, la de quitárselo de encima definitivamente.