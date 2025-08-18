Escaramuza en el vestuario por el desplante de Vinicius a varios jugadores del Real Madrid

Vinicius no está viviendo un momento muy feliz en el Real Madrid. Los graves problemas que existen con su renovación, debido a las altas exigencias que el jugador ha puesto encima de la mesa, y la actitud que está llevando, tanto dentro como fuera del campo, ha provocado una escaramuza en el vestuario por el desplante del brasileño a varios futbolistas del conjunto blanco.

Algunos de sus compañeros no están nada contentos con el comportamiento que ha mostrado el extremo en los últimos días, llegando incluso a la bronca por parte de Xabi Alonso, ya sea en algunos entrenamientos o incluso en el primer y único partido que el Madrid disputó para la pretemporada. Varios jugadores empiezan a estar verdaderamente cansados de la actitud del atacante.

Enfado en el vestuario por la actitud tóxica de Vinicius

Especialmente, por su nula presión hacia la salida de balón del rival, uno de los aspectos en los que el técnico ha hecho más énfasis desde su llegada al banquillo. Teniendo en cuenta que todo el equipo tiene que ir a una en ese sentido, el hecho de que Vinicius no lo haga provoca que otros futbolistas tengan que presionar más y esforzarse más de la cuenta para cubrir su hueco.

Por eso, dentro del vestuario hubo quejas hacia él y Alonso no se tapó a la hora de echarle un par de gritos públicamente, delante de todos los jugadores, para que espabilara y cumpliera con las órdenes que ha ido dando desde el primer día: quiere que todos los futbolistas, sean quienes sean y lleven el nombre que lleven en la espalda, presionen lo máximo posible para recuperar la pelota.

El Madrid no está dispuesto a darle lo que está pidiendo para renovarle

Dentro del club también empiezan a estar un poco cansados de la actitud tóxica de Vinicius, especialmente tras las negociaciones para su renovación, ya que no se ha llegado aún a ningún acuerdo por lo que está pidiendo el brasileño. Florentino Pérez no está dispuesto a aceptar las cantidades que estaría pidiendo el extremo para renovar su vínculo con la entidad madrileña, por lo que la situación es muy tensa.